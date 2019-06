Kate Middleton madrina della Royal Photographic Society/ Il nuovo dono della Regina

Kate Middleton conquista una nuova posizione all’interno delle attività della famiglia reale. Dopo averla nominata Dama di Gran Croce dell’Ordine reale vittoriano per i servizi resi alla Corona, la regina Elisabetta II ha deciso di fare un altro passo verso la moglie del principe William. La duchessa ha infatti da lei ricevuto il Patronato della Royal Photographic Society, che per 67 anni è stato della regina. Si tratta di un’associazione fondata nel 1983 al fine di promuovere l’arte e la scienza della fotografia. La notizia è arrivata direttamente da Buckingham Palace con una nota ufficiale, e giunge proprio nel giorno in cui la Middleton è impegnata in un workshop fotografico organizzato da Action For Children, altra Associazione che segue in prima persona.

La regina Elisabetta “lascia il posto” a Kate Middleton

Kate Middleton è da sempre un’appassionata di fotografia. È stata lei a scattare alcune delle foto ufficiali più apprezzate ai tre figli, Louis, Charlotte e il primogenito George. «È un grande onore avere la duchessa come patrona, soprattutto per il suo interesse personale per la fotografia», ha commentato Mike Taylor, a capo della Royal Photographic Society. «Sappiamo che la fotografia e le attività creative hanno un impatto positivo sulle persone di tutte le età, e siamo entusiasti di lavorare con una delle organizzazioni di beneficenza della duchessa», ha concluso. Una bellissima onorificenza per Kate Middleton, ancor di più perché per circa 67 anni è stata nelle mani della Regina Elisabetta che, oggi, ha voluto “donarla” proprio a lei.

