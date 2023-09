KATHRIN FREUND, MOGLIE DI ALEX SCHWAZER/ “Decidiamo tutto insieme, mai stati lontani per molto”

Alex Schwazer, ospite a Verissimo, ha parlato della moglie Kathrin Freund e dei suoi due figli, Ida e Noah. “Abbiamo realizzato tutto quello che abbiamo fatto in tempi difficili”, ha affermato. Il riferimento ovviamente è ai suoi drammi dal punto di vista professionale, con la maxi squalifica per doping e la battaglia giudiziaria per dimostrare di essere stato vittima di un’ingiustizia. L’atleta ha anche sofferto di depressione in questi anni.

ALEX SCHWAZER, CASO DOPING E QUANDO FINISCE SQUALIFICA/ "Al Grande Fratello per raccontare la mia storia"

Adesso entrerà nella casa del Grande Fratello per fare conoscere la sua storia al pubblico. “Non sono mai stato via da casa per un periodo così lungo come mi auguro sarà per questa avventura, però il bello è che con mia moglie programmiamo e decidiamo tutto insieme”, ha aggiunto. Kathrin Freund e i suoi figli dunque non potranno che sostenere Alex Schwazer da lontano nel corso del suo percorso televisivo. (agg. di Chiara Ferrara)

Alex Schwazer primo concorrente ufficiale del Grande Fratello/ Si allenerà nella Casa per Parigi 2024

Alex Schwazer e il legame indissolubile con la moglie Kathrin Freund, madre dei suoi due figli Ida e Noah

Forse non tutti sanno che l’atleta Alex Schwazer è sposato con una donna di nome Kathrin Freund. I due sono legati dal 2016 e, nel 2017, hanno avuto la prima figlia, Ida. Nel 2019 hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio, con una celebrazione molto romantica in Alto Adige e, nel 2020, hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio, Noah. Di lei non si hanno moltissime informazioni ma sappiamo che, prima di conoscere il campione olimpionico, era una ragazza semplice e gestiva assieme alla sorella Silke uno studio di estetica a Vipiteno.

OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026/ Chi tifa per avere il laboratorio antidoping all'estero?

Non è chiaro come si siano conosciuti lei e Alex Schwazer, ma una cosa è certa: per entrambi è stato un colpo di fulmine e, ancora oggi, la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. In questa avventura al Grande Fratello, Alex Schwazer potrà contare ancora una volta sul sostegno incondizionato della compagna.

Kathrin Freund e Alex Schwazer, una coppia molto affiatata: lei sempre al suo fianco, anche quando l’atleta è stato travolto da uno scandalo

Alex Schwazer è estremamente legata alla sua compagna. Neanche a dirlo, non perde occasione per ribadire tutto il suo amore per lei. In una recente intervista rilasciata sulle pagine del Corriere della sera, a proposito della loro relazione ha detto: “La conosco da una vita, ho sempre pensato che fosse la ragazza più bella di Vipiteno”.

Kathrin Freund, come accensavamo, è sempre stata una figura di grandissima importanza per il campione olimpico durante il periodo dello scandalo del doping. "La vicenda del doping è stata molto pesante, ma sapevo che a casa c'era la mia famiglia che era ancora più importante", ha raccontato lui in merito a quel periodo buio, ora fortunatamente alle spalle.











