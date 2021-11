Kathrin Freund, Ida e Noah, moglie e figli Alex Schwazer/ “La più bella di Vipiteno”

Kathrin Freund: al fianco di Alex Schwazer dopo Carolina Kostner

Kathrin Freund è la moglie di Alex Schwazer. I due hanno iniziato a frequentarsi proprio nel 2016, nei mesi della seconda squalifica per doping decisa prima dell’Olimpiade di Rio. “La conosco da una vita, ho sempre pensato che fosse la ragazza più bella di Vipiteno”, ha raccontato l’atleta al Corriere della Sera, che per cinque anni è stato legato alla pattinatrice Carolina Kostner. Nel 2017 è nata la prima figlia Ida e il 7 settembre 2019 si sono sposati a Vipiteno, proprio il giorno in cui è stato riaperto il caso con la perizia dei Ris di Parma che ha evidenziato anomalie nei campioni che lo portarono alla squalifica. Nel 2020 è nato il secondo figlio, Noah. A inizio 2021, quando il procedimento ai danni di Schwazer è stato archiviato, Kathrin è stata la prima a festeggiare il marito: “Ha fatto una torta con i cinque cerchi olimpici e Ida ha subito chiesto se compio cinque anni. Il desiderio che ho espresso? Avere giustizia”, ha racconto Schwazer a Il fatto quotidiano.

Alex Schwazer: la nuova vita con Kathrin Freund e i figli

Da qualche settimana è uscito “Dopo il traguardo”, il libro in cui Alex Schwazer ha raccontato la sua dolorosa storia. “Mia moglie ha definito “stupendo” il libro. E in quel momento mi sono sentito più leggero, orgoglioso. Perché di tante cose non avevamo mai parlato, altre sapevo che non sarebbero state piacevoli per lei”, ha racconto lo sportivo al Corriere della Sera. Negli ultimi anni Kathrinè stata una presenza imprescindibile nella vita dell’atleta, che ha cambiato le sue priorità “Lo sport è importante per me e se potrò tornare in pista ce la metterò tutta, ma non è più la mia vita: ora ho i miei bambini, una moglie, il lavoro”. La coppia vive in Alto Adige, a Calice di Racines. Kathrin, molto riservata, gestisce a Vipiteno un centro dedicato all’estetica insieme alla sorella Silke.

