Katia Follesa e Angelo Pisani/ “Lo pedinavo”. Case separate, terapia e matrimonio…

Katia Follesa e Angelo Pisani fanno coppia dal 2006. Intervistati dal Corriere della Sera i due comici hanno ripercorso la loro storia d’amore: “Io di Angelo ero una fan: lavoravo in una holding finanziaria e vedevo in tv questo ragazzo giovane, sul palco di Zelig… mi faceva simpatia. Così ho iniziato a pedinarlo. Con Angelo è stato amore a prima vista. Certo, non per lui, ma io non ho desistito e sono andata avanti, per tanti anni”, ha raccontato la Follesa. “Lei è la persona che mi fa più ridere al mondo”, ha replicato Pisani. La coppia ha una figlia di 13 anni, Agata: “Noi di lei siamo molto orgogliosi”. Insieme da quasi vent’anni, Katia Follesa e Angelo Pisani da due anni fanno terapia di coppia: “Tutto è nato dal desiderio di far fare un salto alla storia partendo da chi siamo come singoli: la terapia serve anche per conoscere quali problemi, individualmente, portiamo all’interno della coppia. Insomma, stiamo imparando a riconoscere i nostri limiti e ad accettare noi stessi”, ha spiegato il comico.

Case separate per Katia Follesa e Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno confessato di avere le case separate: “Da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”, ha spiegato la comica. Pisani ha puntualizzato: “Dagli altri viene percepita come la strada per farsi gli affari propri, ma con una connotazione negativa. Noi crediamo invece che coltivare noi stessi vada a beneficio della coppia”. Per loro non si tratta della fine della loro relazione, ma di una mutazione e Pisani non ha dubbi che staranno insieme per sempre: “Katia è la mia famiglia a prescindere. E so che sarà sempre e solo lei. Sono consapevole di questo nostro destino: quel senso di appartenenza che ci lega va al di là dell’essere o no coppia”. I due comici non si sono mai sposati, anche se la proposta di matrimonio è arrivata ben due volte…

