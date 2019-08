Katia Follesa, “gambe pelose” su Instagram/ Foto col marito: “Sembro Gisele Bundchen”

Simpatica, ironica, brillante: Katia Follesa piace proprio per queste innegabili qualità che, ad oggi, l’hanno resa uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo. Conduttrice e comica di successo, la Follesa non perde la sua ironia neppure sul web, dove spesso posta scatti della sua quotidianità ai quali accompagna sempre una battuta per i suoi follower. È capitato anche oggi, quando su Instagram Katia ha postato uno scatto che la vede insieme a suo marito Angelo Pisani. La comica è senza trucco, stesa a letto al fianco del suo compagno. Sorride alla camera e scrive: “Va se non assomiglio a Giselle Bundchen qui…. o no? – chiede simpaticamente ai suoi follower, poi continua – Purtroppo le gambe non ci stavano nella foto perciò l’ho divisa…. Angelo sempre Figo comunque!”

Katia Follesa, pioggia di complimenti dai fan

Ed ecco che nello scatto successivo Katia Follesa sorprende i suoi follower con uno scherzetto. Le gambe ci sono e sono davvero molto pelose ma non sno le sue. La comica si è divertita a scherzare un po’ con i suoi fan che hanno molto apprezzato e si sono poi scatenati con commenti e complimenti. Eccone alcuni: “Molto più bella di Giselle!!!!!!!!! Sei più naturale e spontanea!” scrive un fa, e ancora “Sei bella punto….e se mi dai l’indirizzo della tua estetista,almeno la evito” scherza un’altra; “Bellissima è Naturale. Ma le gambe, parliamone! Sono dello Yeti?” scrive ancora un’altra utente. Insomma, Katia Follesa mette d’accordo e piace davvero tutti, in tv come sui social.





