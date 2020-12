Katia Follesa/ Quanti chili ha perso? “Sono cardiopatica e il peso incide…”

Simpaticissima, bella, Katia Follesa negli ultimi anni si è assicurata l’appellativo di volto tra i più amati della Tv italiana, nel particolare di Real Time. Le sue avventure culinarie, tra bambini e pasticcerie italiane, hanno accresciuto il suo pubblico settimana dopo settimana. Oggi Katia Follesa torna a raccontarsi nel corso della puntata di Verissimo a tema natalizio, di cui la bionda conduttrice ci ha dato un assaggio mostrandosi nell’outfit scelto per l’occasione: un tailleur nero con tacchi altissimi. In questi mesi la Follesa ha d’altronde mostrato di essere in gran forma, dopo aver perso qualche chilo volutamente per ragioni di salute. Una novità che le ha però causato qualche critica sul web. “Le belle di solito non fanno ridere”, “Stai dimagrendo troppo”, “Quasi quasi non fai più ridere”: queste sono alcune delle brutte frasi ricevute dalla Follesa in questi mesi.

Katia Follesa, i problemi di salute e i chili persi

È stata proprio la conduttrice ad ammettere che queste sono state le frasi che l’hanno ferita di più. “Andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male”, ha detto la comica, 44 anni, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Circa una ventina sono i chili che la conduttrice ha perso negli ultimi mesi, spinta da motivi di salute: “Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato di salute. – ha ammesso – Per me è necessario controllare il peso per non sovraccaricare il mio cuore. Quindi, essendo alta 1,50, devo pesare più o meno come adesso, 52 chili, per stare bene”, ha infine spiegato.

