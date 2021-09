Katia Ricciarelli e Alex Belli in Love Boat/ Delia Duran la avverte “Solo una notte!”

Alfonso Signorini apre una nuova parte della Casa del Grande Fratello Vip 6: la Love Boat. Lo fa per una coppia molto speciale: Katia Ricciarelli e Alex Belli. Tra i due, d’altronde, si è creata nella Casa una bella amicizia, una sintonia che cresce giorno dopo giorno. Tant’è che, di fronte a domanda diretta, Katia ha rivelato di volere proprio Alex nella stanza speciale con lei. Detto, fatto: i due trascorreranno una serata romantica nella barca dell’amore tra champagne e vasca idromassaggio. Ma cosa ne pensa Delia Duran, la moglie di Alex Belli, di questa novità?

Katia Ricciarelli e Alex Belli in Love Boat: Delia Duran interviene

La modella non è rimasta in silenzio e di fronte alle immagini di suo marito e la Ricciarelli insieme ha subito pubblicato un post su Instagram. “Katia, te lo presto per una notte sola”, la avverte Delia, ma smorza con un cuoricino, facendole dunque capire che non è affatto ingelosita da questa notte insieme. D’altronde è evidente la bella amicizia che sta nascendo tra i due e che tanto successo sta ottenendo anche sui social. Qualcuno infatti ipotizza già una possibile vittoria di Alex Belli, amatissimo anche in Casa dai suoi compagni.

