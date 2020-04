Katia Ricciarelli e Fabio Testi hanno avuto una storia?/ Lei “Non me lo ricordo ma..”

Pubblicità

Nella casa del Grande Fratello Vip, Fabio Testi, nella lista delle sue conquiste, ha citato anche Katia Ricciarelli. Secondo il gossip, i due avrebbero infatti avuto un flirt molti anni fa. La cosa è stata però smentita una prima volta dalla cantante lirica nel corso della sua ospitata a Live non è la D’Urso. In quell’occasione la Ricciarelli si è detta piuttosto infastidita: “Lo trovo poco elegante, di pessimo gusto, e poi non è vero per niente – aveva detto, per poi aggiungere – . E se fosse stato vero, proprio non me ne ricordo, il che non depone”. Ma lo stesso concetto è stato ribadito dall’ex moglie di Pippo Baudo nel corso di una recente intervista al settimanale Nuovo. Alla domanda sul presunto flirt con Fabio Testi, la Ricciarelli, come riporta la NostraTv ha infatti replicato: “Sono passati cinquant’anni e, quando Testi era giovane, tutte le donne erano innamorate di lui… Comunque io non me lo ricordo… Sarà forse l’età?”

Pubblicità

La risposta di Fabio Testi alla smentita di Katia Ricciarelli

Insomma, Katia Ricciarelli minimizza la questione e, ancora una volta, sembra smentirla. Tuttavia Fabio Testi, dopo le prime dichiarazioni della cantante sul loro presunto flirt, si disse abbastanza infastidito. “Non capisco perché ha negato. – sono state le sue parole a Live – Ci siamo incontrati a cene di beneficenza dalle nostre parti e più volte quando saliva sul palco diceva pubblicamente che io ero un suo vecchio amore, l’ha detto lei davanti ai microfoni, quindi adesso non capisco perché dica così”. Aveva poi concluso dichiarando: “Non pensavo di essermi allargato a dire una verità che lei ha sempre ammesso. Anzi, all’epoca aveva anche indispettito la mia ex moglie perché lo disse davanti a tutti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA