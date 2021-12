Katia Ricciarelli, flirt tra Gianmaria e Sophie?/ L’ammonimento “Siate coerenti”

Katia Ricciarelli: tra discussioni e immunità

Katia Ricciarelli si è fatta conoscere dentro la casa del Grande Fratello Vip per i suoi modi molti diretti e schietti, spesso motivo di forti discussioni con altri concorrenti. Nell’ultima puntata Katia è stata protagonista dell’ennesima discussione particolarmente accesa; si è ritrovata infatti nel bel mezzo di un vero e proprio confronto generazionale con le tre sorelle Selassié. Già nella puntata precedente aveva fatto discutere la motivazione alla base della nomination nei confronti di Lulù, che dedica troppo tempo dedicandosi al trucco e alla cura della sua estetica quando invece avrebbe dovuto dare maggiore credito al giudizio e ai consigli di persone più mature di lei. Finita la puntata gli animi non si sono per nulla placati, anzi, la Ricciarelli si è lasciata andare ad ulteriori commenti contro le Selassié. La cantante lirica gode di un rande rispetto dentro la casa e questa settimana ha ottenuto l’immunità.

Katia Ricciarelli choc "Biagio D'Anelli è normale o è gay?"/ Espulsa dal GF VIP?

Katia Ricciarelli: pronta a consigliare i giovani

Nei giorni scorsi, quando il legame tra Soleil Sorge e Alex Belli, sembrava essersi spezzato, Katia Ricciarelli si è schierata dalla parte della giovane influencer: “Io voglio che la tua immagine venga salvaguardata e che tu ti difenda”, le ha detto in un momento di confidenza. Inoltre ha consigliato a Soleil di rimandare un confronto risolutorio una volta usciti dal gioco. Nelle ultime ore, però, le cose tra Soleil e Alex sono ulteriormente cambiate: come commenterà Katia il loro repentino avvicinamento? In queste ore la Ricciarelli ha ascoltato le confidenze di Gianmaria Antinolfi, dopo i baci notturni con Sophie Codegoni. Katia ha messo in guardia l’imprenditore sull’evidente indecisione di Sophie. Ma alla fine lo ha invitato a godersi la sua esperienza al Grande Fratello Vip: “Siate coerenti e comportatevi in maniera naturale”.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli attacca Jessica e Lulù Selassiè/ "Le darei delle delle sberle..."Katia Ricciarelli contro le sorelle Selassié/ "Siate sincere e fatevi una vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA