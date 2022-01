Katia Ricciarelli furiosa con Davide Silvestri/ “Stro*zo, ti tiro uno schiaffo”

Katia Ricciarelli contro Davide Silvestri: “Ti tiro uno schiaffo”

Dopo il richiamo di Alfonso Signorini la situazione nella casa del Grande Fratello Vip sembrava essersi tranquillizzata. Ma ieri è arrivata una nuova sfuriata di Katia Ricciarelli. A fare arrabbiare la cantante lirica è stato Davide Silvestri, che nei giorni scorsi aveva messo in guardia la Ricciarelli su nuovi “scivoloni” dopo quanto accaduto con Lulù Selassié. L’attore, mentre scherzava con Barù, ha dato della “vecchietta” a Katia. La soprano ha perso le staffe: “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano”. Ma la Ricciarelli non si è fermata qui e ha rincarato la dose, minacciando di schiaffeggiare Davide: “La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice… Avete esagerato e oltrepassato il limite. State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso, ma almeno fatemi essere addolorata. Siamo davanti a milioni di persone diamo il bell’esempio”.

Katia Ricciarelli chiede rispetto: “Diamo il bell’esempio”

Sui social in molti hanno ironizzato sul fatto che, dopo quanto successo con Lulù Selassié, sia stata proprio Katia Ricciarelli a chiedere di non offendere e di ricordarsi di dare il buon esempio perché milioni di persone guardano il Grande Fratello Vip: “Katia si è offesa perché Davide l’ha chiamata “vecchietta”. DA CHE PULPITO” e “Con la differenza che Davide lo dice in modo scherzoso e affettuoso, mentre Katia quando dice “carognetta” ecc., lo dice acidamente… è il tono velenoso che usa Katia per appellare gli altri che è offensivo”, hanno scritto due utenti su Twitter. La cantante lirica prima di chiudersi per un po’ in camera ha continuato a lamentarsi delle offese ricevute da Davide Silvestri e Barù: “Qui dentro mi hanno dato della cattiva, strega e insoddisfatta, adesso pure che rompo e che sono vecchietta. Ho il magone e voglio stare da sola andatevene. Sto male per tanti motivi e voi infierite chiamandomi vecchia”. I due ragazzi hanno cercato in ogni modo di scusarsi con Katia che alla fine, vedendo il loro dispiacere, ha placato il suo nervosismo: “Io ho bisogno del vostro affetto e a voi serve il mio. Dovete stare attenti alle parole, perché a volte può ferire una parola come questa”.

