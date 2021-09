Katia Ricciarelli “Io single al GF Vip? Sì, ma mai dire mai”/ Proposta di Signorini!

Katia Ricciarelli dà ufficialmente il via alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini parte proprio da colei che per prima è stata annunciata anche come concorrente e regala a lei la passerella che la accompagna fuori dalla porta rossa. Dopo qualche parola di rito e gli auguri per il nuovo percorso, Signorini ricorda che la Ricciarelli arriva in Casa da single. Lei conferma: “Sì, è così”, ma si dice propensa a mettersi in gioco anche col cuore. “Mai dire mai, vediamo. – così ha stuzzicato Alfonso – Hai qualche idea?” Signorini sembra avere già in mente qualcosa e replica a tono alla Ricciarelli: “Non posso dire nulla ma diciamo che non ti mancherà il divertimento”. Insomma, la cantante si dice pronta a rimettersi in gioco e, chissà, anche a trovare l’amore. Ricordiamo che la sua storia d’amore più celebre di Katia Ricciarelli è quella vissuta con il celebre conduttore Pippo Baudo, con cui ha recentemente dichiarato di mantenere dei buoni rapporto ancora oggi.

Katia Ricciarelli "Al Gf Vip per trovare l'amore"/ "Niente sess*, cerco rispetto"

