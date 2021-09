Katia Ricciarelli “mi sento sola, non ho nessuno”/ Quando la carriera ha la priorità sulla vita privata

Katia Ricciarelli si è affermata come un personaggio centrale durante questa prima settimana di Grande Fratello Vip. Il soprano ha instaurato un feeling molto confidenziale con Manila Nazzaro, a cui ha confidato alcuni particolari intimi e dolorosi della sua via. Lo stesso Alfonso Signorini in occasione dell’ultima puntata del reality show ha notato una certa tristezza sul volto di Katia. La Ricciarelli ha ammesso di sentirsi un po’ sola, avendo avuto una carriera e una vita molto movimentata che non le ha permesso di ritagliarsi un suo spazio lontano dai riflettori Inoltre ha confessato di essersi commossa nell’ascoltare i racconti di Manila Nazzaro, che considera una bravissima ragazza e si sente davvero in sintonia con lei. In questi giorni il soprano ha più volte utilizzato un linguaggio colorito, che non è passato inosservato.

Karia Ricciarelli: "Sono sola mi manca una famiglia"/ "Ho sacrificato il mio privato"

Katia Ricciarelli chiede scusa agli altri inquilini del Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore dentro la casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha voluto chiarire una volta per tutte la questione dello scherzo di qualche giorno fa, organizzato da Soleil Sorge e Raffaella Fico: “Io sono scattata quella sera perché, te lo dico, intanto sono ignorante, non ho la percezione del meccanismo, voi siete più informati di me… a me ha dato fastidio il fatto che si potesse scherzare su una cosa del genere, cioè su persone che ho visto e sono state cacciate fuori”, ha spiegato l’ex moglie di Pippo Baudo. Nello scherzo, infatti, si diceva che un concorrente doveva andare via per una parola detta male. La Ricciarelli ha quindi voluto chiedere scusa per la sua reazione: “Mi scuso personalmente, ma io ho un grande pregio: come giro l’angolo non ho più nessun tipo di rancore con nessuno”.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli/ Pioggia di critiche e prime frizioni, minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip se...Katia Ricciarelli, bestemmia al Grande Fratello Vip?/ Video: squalifica? Web diviso

© RIPRODUZIONE RISERVATA