Katia Ricciarelli/ Non piace al pubblico: lei e Manila “vipere”

Al Grande Fratello Vip 2021, nella puntata del 3 dicembre, si è parlato dello scontro generazionale tra i concorrenti, in particolare tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié. “Non vedo la curiosità di capire e di imparare da chi si è fatto il mazzo. Avrei voluto spiegare a loro la vita, ma ogni volta mi sento dire: ‘Non sai cosa ho avuto io’, ma cosa ne sapete a 18, 19 anni. Vedo un allontanamento delle persone che hanno una certa età“, ha detto la soprano, sostenuta da Manila Nazzaro. Sui social, però, in molti hanno criticato l’atteggiamento della cantante lirica: “C’è gente che va al Grande Fratello Vip tipo Katia per farsi conoscere personalmente dal pubblico e poi scoprirà che era meglio se l’avessero conosciuta solo come soprano“. Altri hanno definito Katia e Manila delle “vipere“.

In un confessionale Katia Ricciarelli ha dichiarato: “Il Grande Fratello Vip mi ha ridato la voglia di vivere”. Nella puntata di venerdì, la soprano ha ribadito di aver “perso da un pezzo” la gioia di vivere: “Ho avuto tante gioie, tanti dolori, ci sono dei momenti in cui mi sento proprio così, come arrivata… Spesso, quando sono sola, mi viene da dire ‘ma che ci sto a fare?’”. L’invito dell’amico Alfonso Signorini di partecipare al reality show di Canale 5 le ha permesso di “tornare a sognare”: “Tu hai insistito perché venissi qui e io sono stata felice. Ho fatto un po’ di fatica, ma ti dico grazie. Dico grazie a tutti coloro che qui a Mediaset stanno lavorando al Grande Fratello, ho avuto tanti amici”. Katia Ricciarelli deciderà di restare dentro la casa? A breve i concorrenti scopriranno del prolungamento fino a marzo.

