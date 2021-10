Katia Ricciarelli “Notte d’amore con Giucas? L’ho dimenticato”/ Lui “Non funzionava”

Si tinge di tinte hot il Grande Fratello Vip 2021. Nel corso della settima diretta, Alfonso Signorini affronta con Giucas Casella l’argomento dei suoi amori giovanili, in particolare del rapporto con un uomo di cui ha raccontato ad alcuni compagni. L’atmosfera poi si rilassa, Signorini chiede a Giucas di tornare in salone dove ad attenderlo c’è la sua amica del cuore Katia Ricciarelli. È qui che va in scena una gag piuttosto piccante: i due chiacchierano sottovoce e citano una notte d’amore che ci sarebbe stata tra loro. Alfonso carpisce le loro parole e ne chiede, sbalordito, di più. Katia, però, nega: “Notte insieme? Se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticato”, ammette. Giucas, però, non sembra dello stesso parere. La guarda, con squadro un po’ perplesso, e dichiara: “Forse ero scarso, non funzionava bene”. Signorini, capendo che la situazione può degenerare in discorsi poco consoni a Canale 5, chiude il discorso e li lascia tornare dagli altri.

