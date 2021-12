Katia Ricciarelli “Questo il Natale più brutto”/ “Mia sorella? Non mi riconosce ma…”

È una triste ammissione quella di Katia Ricciarelli in diretta al Grande Fratello Vip. La nuova puntata del reality parte con la visione delle immagini del Natale vissuto in Casa, poi l’attenzione si sposta proprio su Katia che non ha vissuto quel giorno in modo sereno. Lo conferma a Signorini: “Questo è stato per me il più brutto Natale della mia vita, – ha ammesso la cantante, spiegandone il motivo – perché vedere la gioia dei messaggi di figli e parenti degli altri… non so, mi sono ritrovata da sola… Io non ho mai passato un Natale lontano da mia mamma, questa volta ero sola ma non volevo rovinare la loro gioia, anche se ho avuto una grande crisi.” In Casa viene mandato allora il filmato in cui la Ricciarelli si sfoga: “Pensavo di aver fatto bene a fare della mia carriera la mia vita, forse ho invece trascurato la mia vita privata.” Nelle immagini Katia si lascia andare ad un forte pianto e conferma, in diretta, che non è stato facile per lei vivere quei momenti nella Casa. Così ricorda sua sorella: “Mi è mancato stare con lei. Lei non mi riconosce ma io si”.

Katia Ricciarelli/ Casa del GF Vip contro di lei a Natale: "Che grande rottura di..."

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli, gaffe su Manuel Bortuzzo "Siete più belli in piedi"/ Gelo al GF VIPKatia Ricciarelli: "Miriana? Non mi prenda per i fondelli"/ "Per me non conta più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA