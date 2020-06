Katia Ricciarelli si commuove/ “Lucia Valentina Terrani morta giovane. Spero di…”

Katia Ricciarelli si commuove in diretta durante la puntata di Io e Te trasmessa il 18 giugno e che ha avuto come ospite del faccia a faccia Gianmarco Tognazzi. Oltre ad essere la protagonista della del cuore, Katia Ricciarelli è anche la padrona di casa di uno spazio, all’interno della trasmissione, dedicato alla lirica. Katia Ricciarelli, dopo aver omaggiato tanti grandi artisti della musica lirica, come Luciano Pavarotti e Josè Carreras oggi ha regalato al pubblico di Raiuno un duetto di cui è stata protagonista. In particolare, gli amanti della lirica hanno potuto rivedere il duettro tra Katia Ricciarelli e Lucia Valentina Terrani realizzato, diversi anni fa, sulle note de I gatti di Rossi. Nel ricordare la collega, scomparsa nel 1198, la Ricciarelli si è commossa.

KATIA RICCIARELLI RICORDA LUCIA VALENTINA TERRANI: “GRANDE VOCE, GRANDE BELLEZZA”

Katia Ricciarelli non nasconde l’emozione nel ricordare Lucia Valentina Terrani. “Sono molto contenta che possiate ascoltare questo duetto perchè la mia partner è Lucia Valentina Terrani, una soprano, anzi un contralato così scuro che al mondo ne sono uscite veramente poche. Grande voce, grande bellezza. Purtroppo è morta di leucemia ancora giovane e ce l’abbiamo nel cuore. Io, lei e Carreras siamo tutti del 1946. Abbiamo vissuto dei momenti straordinari. Lucia, con questo duetto buffo ti dico… “, afferma l’artista. Poi aggiunge: “Scusa mi commuovo perchè per me ha significato tantissimo. Ci siamo divertite tanto a farlo. Ti voglio bene e, ci credo o non ci credo non lo so, spero di trovarti un giorno e che si possa ancora ridere e scherzare e duettare”, conclude.



