Keith Giffen, morto a 70 anni il fumettista Dc Comics/ Autore di Blue Beetle e molti altri supereroi

Grave lutto nel mondo dei fumetti: è morto Keith Giffen, conosciuto per i suoi innumerevoli lavori con la DC. Come ricorda SkyTg24.it, è stato l’autore, negli anni 80 e 90, di storie sull’albo della Legione dei Supereroi, ma anche il co-creatore di Lobo, mercenario alieno ideato assieme a Roger Slifer, nonchè di Ambush Bug assieme a Paul Kupperberg, e della Justice League International, poi rivisitata nel 2003-2004 con la miniserie Formerly Known as the Justice League, “I Superamiconi”.

Charles Feeney è morto a 91 anni/ L'uomo che ha donato tutto il suo patrimonio in beneficenza

Sempre Keith Giffen ha lavorato per la serie Dc Comics ‘Legion of Super-Heroes’ ed è morto ieri all’età di 70 anni, così come fatto sapere dalla sua famiglia, attraverso un annuncio pubblicato sui social. Nel post con cui è stata comunicata la morte si legge: “Ho detto loro che ero malato… Qualsiasi cosa pur di non andare al New York Comic Con, grazie”, chiudendosi con un “Bwah ha ha ha ha”. Secondo quanto emerso il 70enne fumettista sarebbe morto a causa di un ictus, ma non è ben chiaro in che stato fossero in precedenza le sue condizioni fisiche.

Michael Chiarello, chi è lo chef della tv morto a 61 anni/ Stroncato da una reazione allergica

KEITH GIFFEN, MORTO A 70 ANNI IL FUMETTISTA DC COMICS: L’ULTIMO SUO LAVORO

Come detto sopra sono stati molteplici i lavori realizzati da Keith Giffen, e fra gli ultimi si ricorda Blue Beetle, creato nel 2006 sempre per la Dc Comis. Si tratta di Jaime Reyes, uno studente liceale di origini latine, che scopre una tuta che gli permette di ottenere degli immensi superpoteri di origine aliena. Giffen ha co-creato quel personaggio assieme allo scrittore televisivo John Rogers e all’artista Cully Hammer, e inoltre ha scritto le sue prime avventure.

Tra l’altro Blue Beetle è stato anche protagonista di un film della Warner Bros uscito la scorsa estate, diventando, come ricorda SkyTg24.it, il primo personaggio supereroe latino-centrico ad avere un ruolo da protagonista. Il ruolo di Blue Beetle è stato affidato a Xolo Maridueña, e al suo fianco vi erano Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Raoul Trujillo, Susan Sarandon, George Lopez e Elpidia Carrillo.

Michael Chiarello, morto a 61 anni il celebre chef italo-americano/ Reazione allergica fatale

© RIPRODUZIONE RISERVATA