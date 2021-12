Kekko Silvestre dei Modà, cugino di Davide Silvestri/ Lettera al GF Vip: “Noi siamo…”

Dopo lunga attesa per Davide Silvestri è arrivato il momento di un’altra sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’ingresso della sua fidanzata, ormai risalente a settimane fa, Davide riceverà questa sera una lettera molto speciale scritta da suo cugino: Kekko Silvestre. Si tratta proprio di quel Kekko celebre cantante dei Modà, che questa sera ha deciso di scrivere a Davide parole di grande affetto e di incoraggiamento per questo lungo percorso nella Casa. Come reagirà Davide di fronte a questa bellissima e inaspettata sorpresa? Kekko, d’altronde, difficilmente si fa vedere in programmi televisivi per ospitate o interviste, un aspetto che rende ancora più importante questo gesto.

Laura e Gioia, moglie e figlia Kekko Silvestre/ Il loro doppio matrimonio

Davide Silvestri e Kekko Silvestre, perché hanno un cognome diverso?

Se vi state chiedendo perché Davide Silvestri e Kekko Silvestre, pur essendo cugini, hanno un cognome che differisce per una sola lettera, stiamo per svelarvi l’arcano. I due, pur essendo cugini di primo grado, hanno un cognome differente per colpa di un errore dell’anagrafe. È stato Silvestri, intervistato da Spy, a spiegare l’accaduto: “C’è stato un errore all’anagrafe e così mio padre e altri otto fratelli hanno come finale la “i”, mentre il padre di Kekko con un altro mio zio hanno la “e”. Ma poco cambia, perché io e Kekko siamo legatissimi”.

LEGGI ANCHE:

Alessia Costantino, fidanzata Davide Silvestri/ Quella "promessa" nella casa...Davide Silvestri/ Alex Belli? Cita Amleto "Tutto in lui dava forza alla sua idea"

© RIPRODUZIONE RISERVATA