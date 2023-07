“Kevin Costner vuole rendere la vita dell’ex moglie Christine Baumgartner un inferno”/ La testimonianza choc

Kevin Costner e il divorzio da Christine Baumgartner: l’attore sarebbe pronto a renderle la vita ‘un inferno’

Stando a quanto fa sapere il Daily Mail, Kevin Costner vuole rendere la vita della ex moglie Christine Baumgartner “un inferno”. Il quotidiano britannico ha riportato la testimonianza di un amico della donna che parla dell’atteggiamento estremamente duro di Costner dopo che la Baumgartner ha chiesto il divorzio circa due mesi fa.

Nell’accordo prematrimoniale dei due è precisato che nell’eventualità di richiesta di divorzio, la Baumgartner avrebbe avuto un mese di tempo per lasciare la villa di Santa Barbara. La donna però non ha ancora lasciato l’abitazione.

A livello giudiziario la prossima scadenza per l’uscita dall’immobile dal valore di 145milioni di dollari è stata fissata da un giudice per il 31 luglio con Christine Baumgartner che invece spingeva per il 31 agosto. L’amico della donna ha sottolineato come Costner non stia pensando ai figli, aprendo una dura battaglia contro la donna. Inizialmente l’attore ha infatti proposto una cifra di 30mila dollari al mese per l’affitto di un nuovo appartamento per la Baumgartner aggiungendo 10mila per il trasloco. Una proposta chiaramente provocatoria considerando che gli affitti in zona Padaro Lane superano abbondantemente la cifra. Per Costner c’è da sostenere anche l’assegno di mantenimento dei figli (di 16-14-13 anni) che è stato stabilito in 129.755 dollari. L’attore aveva invece praticamente proposto la metà. Sembra quindi una guerra aperta tra Costner e l’ex moglie, vedremo come continuerà questa battaglia di nervi.

