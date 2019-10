Kikò Nalli difende Ambra Lombardo/ “Tra noi alti e bassi, bisogna trovare equilibrio”

Nelle ultime settimane si è a lungo parlato della storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Alcune dichiarazioni fatte dall’ex professoressa hanno fatto intuire una crisi per la coppia che è stata però smentita nello studio di Pomeriggio 5. Eppure i dubbi continuano. È proprio per questo che Kikò ha deciso di ribadire, in un lungo post, come stanno realmente le cose con la sua dolce metà e difenderla dalle accuse di alcuni. “In questo ultimo periodo ho letto di tutto sulla nostra storia – ha esordito l’ex marito di Tina Cipollari, per poi aggiungere – ci tengo che nessuno strumentalizzi il rapporto mio con Ambra e soprattutto perché’ intendo difendere il nostro rapporto…”. È a questo punto che difende la Lombardo: “in tanti hanno puntato il dito sul fatto che Ambra in un’intervista abbia detto “…c’è la distanza tra noi e non ci vediamo spesso …” […] se una persona fa presente che si è “distanti” penso sia una cosa positiva perché’ ci tiene, mi sarei preoccupato se Ambra avesse detto sono contenta che siamo lontani”.

Kikò Nalli: “Io e Ambra stiamo vivendo la nostra storia tra alti e bassi ma..”

Kikò Nalli ammette che la storia con Ambra Lombardo stia vivendo dei momenti di difficoltà ma ritiene più che normale questa situazione. “stiamo vivendo la nostra storia tra alti e bassi ma credo che questo sia normale altrimenti penso non ci sarebbe niente di vero… – scrive l’hairstylist – addirittura penso che la coppia abbia bisogno anche di quelli che possono essere piccoli attriti semplicemente perché’ dove c’è attrito c’è vita e dove c’è vita c’è amore”. Nonostante le difficoltà, Ambra e Kikò sono determinati a portare avanti la loro storia: “stiamo cercando di trovare l’equilibrio come penso sia giusto in ogni cosa…” ammette Nalli, che conclude “Sono qui, ci metto la faccia, rispondo ad ognuno senza problemi perché’ penso che nella vita se un uomo non difende quello che il suo rapporto con la propria donna non potrà mai veramente amare nessuno nemmeno sé stesso…”

