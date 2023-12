Kikò Nalli, e Matias, Francesco e Gianluca, ex e figli Tina Cipollari/ “Tra noi un rapporto pacifico”

Tina Cipollari e il matrimonio con Kikò Nalli: la nascita di tre figli

Kikò Nalli, e Matias, Francesco e Gianluca, sono l’ex marito e i figli di Tina Cipollari, la nota opinionista del dating show televisivo di successo “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La vamp del piccolo schermo proprio durante l’esperienza televisiva di Uomini e Donne ha conosciuto e si è innamorata di Kikò Nalli, parrucchiere e hair stylist a cui è stata legata per diversi anni. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di tre splendidi figli: Matias, Francesco e Gianluca. Nonostante la nascita dei figli, il matrimonio tra Tina Cipollari e Kikò è naufragato, anche se i due sono in ottimi rapporti proprio per il bene dei figli. “Il nostro rapporto pacifico è un bene per i nostri figli” – ha confessato proprio la nota opinionista e personaggio televisivo.

Tina Cipollari, lite con Federico a Uomini e Donne/ "Non mi piaci, mi vergognerei ad andare in giro..."

I figli vivono a Roma con la mamma, ma possono vedere tutto il tempo che vogliono il papà durante i fine settimana. Tina e Kikò, infatti, vanno molto d’accordo nonostante la fine della loro relazione e hanno mantenuto da sempre degli ottimi rapporti proprio per il bene dei loro figli.

Tina Cipollari e il rapporto con l’ex marito Kikò Nalli: uniti per il bene dei figli

Matias, Francesco e Gianluca sono i figli di Tina Cipollari e dell’ex marito Kikò Nalli. Un matrimonio felice quello tra la nota opinionista televisiva e l’hair stylist conclusosi dopo diversi anni d’amore. Nonostante la fine della relazione, i due hanno mantenuto un buon rapporto per il bene dei figli. “Viviamo ancora tutti insieme, ma solo per un altro paio di settimane. Tina e io stiamo cercando di affrontare le cose nel modo più tranquillo possibile, per il bene dei bambini, con serenità e senza litigi” – con queste parole l’hair stylist annunciava la fine del matrimonio con Tina Cipollari dalle pagine del settimanale Nuovo.

Maurizio Laudicino choc: "Bullismo contro me ed Elena a Uomini e Donne"/ Accuse a Tina e Gianni: "Aggressivi"

Nel 2002 il primo incontro tra Tina e Kikò negli studi di Uomini e Donne. Tre anni dopo i due si sposano, ma tredici anni dopo il matrimonio finisce con una separazione consensuale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA