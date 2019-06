KILLING MICHAEL JACKSON/ “Scenario raccapricciante all’arrivo dei soccorritori”

Michael Jackson è morto il 25 giugno 2009. A 10 anni dalla scomparsa del re del pop, avvenuta a soli 50 anni a causa di un infarto, nel Regno Unito andrà in onda un nuovo documentario dedicato ai suoi ultimi istanti di vita. Il titolo è Killing Michael Jackson, e – stando alle prime anticipazioni – contiene dettagli inediti sulla scena del crimine e lo stato del corpo all’arrivo dei soccorsi. Importanti i contributi e le interviste esclusive a Orlando Martinez, Dan Myers e Scott Smith, i tre detective della polizia di Los Angeles che accorsero a Neverland dopo l’allarme. Quando entrarono in casa, e in particolare nella camera da letto, gli si parò davanti una scena a dir poco raccapricciante. La stanza era piena di medicinali e articoli sanitari: “C’era un computer sul suo letto, una bambola molto realistica e anche una specie di pubblicità con foto di bambini”, si legge sul Sun che riporta in parte le dichiarazioni. In quel posto regnava il caos: “C’erano anche dei post-it, o pezzi di carta attaccati in tutta la stanza e specchi e porte con piccoli slogan o frasi. Non so se fossero testi o pensieri, alcuni di loro sembravano poesie”.

Michael Jackson: il ritrovamento del cadavere

L’infarto che ha colto Michael Jackson è stato causato da un’overdose dell’anestetico propofol, somministratogli dal suo medico curante per alleviare l’insonnia. Il dottore è stato poi condannato per omicidio colposo. “La stanza in cui veniva trattato non sembrava una stanza adatta a nessun tipo di trattamento medico”, ha dichiarato uno degli investigatori. Murray ha già scontato due anni di carcere per avergli iniettato un farmaco sbagliato e averlo ridotto privo di sensi e con il polso debolissimo. “Abbiamo trovato un mucchio di altre medicine che erano state usate, come il propofol. Abbiamo trovato tutti i rifiuti, tutta la spazzatura. Tutto tranne gli aghi, le bottiglie vuote e le cose che, quando siamo entrati nella stanza, avrebbero dovuto essere lì”, continuano gli inquirenti.

La morte di Michael Jackson

La valigetta con i farmaci era stata nascosta. Per questo motivo, i sospetti si sono subito orientati verso il medico. “Abbiamo capito che durante gli ultimi momenti di vita di Jackson, il dottor Murray aveva smesso di dargli il Cpr o aveva aspettato prima di dargli Cpr e poi ripulito tutto”. Jackson soffriva di insonnia cronica da anni. Dopo l’assunzione di alcuni sedativi, venne messo sotto anestesia da Conrad Murray, ingaggiato dalla Aeg Live perché si occupasse del cantante durante il suo tour. La crisi respiratoria che seguì gli fu fatale: inutili i tentativi di rianimazione da parte del medico, costretto infine a portarlo in ospedale. Jackson vi arrivò già in coma. Dopo 42 minuti, venne dichiarato morto a causa di un’intossicazione acuta.



