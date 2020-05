KIM JONG-UN È VIVO?/ L’agenzia nordcoreana: “ha inaugurato una fabbrica”

Pubblicità

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un sarebbe riapparso in pubblico: il condizionale è d’obbligo perché l’unica fonte è l’agenzia di stampa di Stato della Nord Corea, KCNA, che ha comunicato come Kim abbia presenziato all’inaugurazione di un impianto industriale di fertilizzazione in una regione a nord della capitale Pyongyang. Notizia che di per sé non avrebbe nulla di particolare, se non fosse che Kim Jong-Un non appare in pubblico dallo scorso 11 aprile ed è stato da molte fonti indicato come morto, a causa di un’operazione non riuscita al cuore. A destare particolari sospetti era stata l’assenza di Kim in occasione della celebrazione dell’anniversario della nascita del nonno nonché “presidente eterno” della nazione comunista, Kim Il-Sung, lo scorso 15 aprile. Un appuntamento immancabile per l’attuale leader nordcoreano, che sarebbe ora riapparso in pubblico spazzando via le speculazioni sul suo possibile decesso, anche se al momento nessun media occidentale indipendente ha potuto confermare quanto asserito dall’agenzia KCNA.

KIM JONG-UN ALL’INAUGURAZIONE CON LA SORELLA

Senza una verifica estera la notizia potrebbe non essere considerata attendibile. Proprio in occasione della festività del Primo Maggio un esule nordcoreano a Seul, aveva sottolineato come Kim fosse morto “al 99%“, mentre il direttore del National Security Office di Taiwan (Nsb, agenzia di intelligence del Paese), Chiu Kuo-cheng, citato dall’agenzia ufficiale di Taiwan, Cna, aveva affermato senza dubbio che fosse malato e in gravi condizioni e si erano dunque moltiplicate le voci sulla sua successione. Per questo l’annuncio dell’agenzia KCNA è risultato sorprendente: è stato riferito come il capo di Stato fosse assieme alla sorella, con l’agenzia nordcoreana che non ha mancato di sottolineare che quando Kim è apparso “tutti i partecipanti hanno applaudito fragorosamente e gridato evviva“. Non resta che attendere ulteriori conferme per capire se si è trattato di una mossa di propaganda o se, citando Mark Twain quando scrisse ai giornali inglesi che aveva pubblicato i suoi necrologi, Kim potrà annunciare: “Spiacente di deludervi, ma la notizia della mia morte è quantomeno esagerata.”



