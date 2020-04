Kim Jong-un in gravi condizioni dopo operazione al cuore?/ Corea del nord smentisce

Pubblicità

Kim Jong-un sarebbe seriamente in pericolo di vita. Le sue condizioni di salute sono infatti tutt’altro che eccelse a seguito di un intervento chirurgico molto serio, eseguito al cuore, lo scorso 12 aprile. A riferirlo sono fonti sudcoreane, che raccontano di come il leader della Nord Corea sia peggiorato a causa del tabagismo (sarebbe un fumatore incallito), nonché per via dell’obesità. Due patologie molto gravi che unite all’eccessiva mole di lavoro avrebbero portato Kim al limite dello sforzo fisico. Ovviamente Pyongyang ha smentito seccamente questa indiscrezione, spiegando che il leader sarebbe in piena salute, senza alcun allarme che significherebbe un suo peggioramento. Ma la notizia del fin di vita è rilanciata anche dagli Stati Uniti, secondo cui lo stesso verserebbe in gravi condizioni. Attualmente Kim Jong-un sarebbe in una villa sul monte Kumgang, uno splendido resort situato nella contea orientale di Hyangsan, dopo l’intervenuto effettuato presso un ospedale locale.

Pubblicità

KIM JONG-UN, FONTE ANONIMA: “NON STA BENE DALL’AGOSTO 2019”

“La mia impressione – le parole di una fonte rimasta anonima per ovvi motivi – è che Kim fosse in difficoltà per i problemi cardiovascolari da agosto 2019 e che la situazione fosse peggiorata dopo le ripetute visite al monte Paektu”. Secondo la ricostruzione effettuata dai media, Kim si sarebbe recato in ospedale lo scorso 11 aprile, dopo aver presieduto la riunione del politburo del Partito dei Lavoratori. Quella sarebbe stata la sua ultima apparizione in pubblico, visto che, anche in occasione delle celebrazioni del 15 aprile per il compleanno del nonno del leader, Kim Il-sung, il dittatore non è stato avvisato. Proprio gli Stati Uniti avevano fatto notare l’assenza dalla festa de loro ex nemico, e di conseguenza erano iniziate a circolare molte ipotesi circa lo stato di salute dello stesso. Tra l’altro tutti i suoi collaboratori sono stati visti con le mascherine, di conseguenza si è ipotizzato che Kim avesse contratto il coronavirus, nonostante ufficialmente in Corea del Nord non vi sarebbero casi. Un episodio simile avvenne nel 2014, quando il leader della Corea del nord sparì dalla scena pubblica per un mese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA