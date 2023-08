Kit per l’inseminazione artificiale in casa in UK/ Tre cicli di trattamento per 20 pazienti

Ai pazienti del NHS verranno forniti gratuitamente kit per la fertilità a casa come parte di una sperimentazione per esplorare metodi oltre la fecondazione in vitro che potrebbero essere utilizzati per coloro che lottano per avere un figlio. Attualmente i trattamenti finanziati dal SSN inglese sono la fecondazione in vitro e inseminazione artificiale intrauterina. La prima, come dice lo stesso nome, vede l’ovulo fecondato e poi inserito nell’utero mentre la seconda l’inserimento diretto dello sperma nell’utero della donna. Da agosto, i medici della rete di cure primarie di South Fulham, nel sud-ovest di Londra, saranno però in grado di fornire ai pazienti in cerca di sostegno alla fertilità a Béa Fertility, dove potranno accedere a kit che consentono loro di eseguire l’inseminazione intracervicale.

Il metodo è approvato dal National Institute for Health and Care Excellence e prevede il posizionamento di un piccolo tappo di sperma sulla cervice utilizzando un applicatore. Come spiega il The Guardian, il tappo viene lasciato in posizione per un’ora, durante la quale gli utenti possono svolgere la loro giornata normalmente. Due settimane dopo il trattamento, viene effettuato un test di gravidanza. I kit saranno consegnati ai pazienti di Hammersmith e Fulham. Successivamente, il centro Béa Fertility lavorerà con il NHS per determinare come il programma potrebbe essere finanziato se introdotto su un territorio più ampio.

Inseminazione artificiale a casa: lo studio

Hannah Allen, medico di base del NHS e direttore medico presso Béa Fertility, ha affermato che lo studio sarà inizialmente piccolo e coinvolgerà in partenza circa 20 pazienti, con l’obiettivo di fornire più kit in attesa dei risultati, qualora questi siano incoraggianti. Ad ogni paziente verranno offerti fino a tre cicli di trattamento. Alcuni pazienti, inoltre, erano alla ricerca di “alternative naturali e prive di ormoni” rispetto alla fecondazione in vitro. Mentre l’ICI potrebbe non essere efficace come la fecondazione in vitro “a causa degli altri interventi che ne derivano”, la fecondazione in vitro ha comportato enormi “oneri psicologici e fattori di rischio”, ha spiegato ancora. Secondo il medico, l’ICI (inseminazione intracervicale) sarebbe più un “trattamento di prima linea prima di considerare di intensificarlo”.

Ha spiegato inoltre che “Dal punto di vista del medico di base può essere molto frustrante vedere un paziente e non avere altra scelta che offrire consigli sullo stile di vita e dire loro di tornare tra due anni”. Béa Fertility ha raccolto 2,5 milioni di sterline per finanziare il suo lancio nel Regno Unito, con prodotti in vendita anche ai consumatori sul suo sito web. I primi kit vengono venduti a metà del normale costo di 700 sterline per tre mesi di trattamento. Tess Cosad, che ha fondato l’azienda con George Thomas nel 2020, ha dichiarato: “Non tutti hanno bisogno di cure altamente intensive, ma a volte hanno solo bisogno di cure primarie e un piccolo supporto nelle prime fasi del viaggio”. L’ICI ha un’efficacia del 50% su sei cicli di trattamento ed è stato recentemente incluso nelle linee guida cliniche di Nizza insieme a IUI e IVF. Il tasso di successo della fecondazione in vitro nel Regno Unito è del 27%.











