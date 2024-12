Klaus Algieri è di nuovo il presidente della Camera di Commercio di Cosenza. Il noto imprenditore cosentino è stato infatti rieletto dal nuovo consiglio comunale, di conseguenza per lui si prospettano altri 5 anni da presidente dopo il primo mandato del 2014, il secondo del 2019 e quindi l’ultimo, appunto di poche ore fa. Si tratta quindi della terza rielezione per Klaus Algieri, a conferma di quanto lo stesso abbia operato bene nel corso dei precedenti 10 anni.

Ovviamente soddisfatto Klas Algieri, che una volta avvenuta la rielezione ha voluto fare i ringraziamenti a imprese, sindacati, ma anche associazioni di categoria, rappresentanti dei consumatori e ordini professionali, che hanno creduto nell’operato dello stesso in questi “primi” dieci anni. Klaus Algieri ha spiegato che la Camera di commercio di Cosenza è divenuta un “punto di riferimento importante” per il territorio della nota cittadina calabrese, ente che nella scorsa decade ha sempre pensato alle imprese del territorio, aiutandole e mettendole al centro del “nostro percorso”.

KLAUS ALGIERI: “VISIONE E LUNGIMIRANZA…”

L’imprenditore ha poi citato un nuovo “modo di agire”, che ha permesso alla Camera di commercio di Cosenza di ottenere delle importanti premiazioni all’OCSE, e ciò rappresenta senza dubbio un punto di riferimento per gli altri enti pubblici. Ma ovviamente il lavoro non si è ancora esaurito, visto che Klaus Algieri, subito dopo la sua terza elezione, ha invitato a guardare avanti e ad alzare l’asticella, e per farlo bisognerà che tutti siano animati dalla stessa “visione e lungimiranza”, che ha condotto l’ente al punto attuale.

Obiettivo sarà quindi quello di operare nell’interesse del territorio, di modo da arrivare “al cuore di tutte le imprese”. Un primo discorso quindi che traccia già la via in vista di quale sarà l’immediato futuro della Camera di Commercio di Cosenza, e che “esalta” i collaboratori dell’imprenditore cosentino, pronti quindi a mettersi subito al lavoro.

KLAUS ALGEIRI E I PROGETTI CON LA CAMERA DI COMMERCIO

Da quando Klaus Algieri è alla guida dell’ente, quindi da dieci anni a questa parte, è stata attivata l’iniziativa #OpenCameraCosenza, un innovativo progetto che ha ottenuto dei riconoscimenti internazionali, come appunto accennato dallo stesso presidente, e che ha aperto ad imprese e istituzioni. Nel secondo mandato è stato invece #ModelloCameraCosenza il protagonista, ed ora si attende di capire quale sarà l’hashtag che accompagnerà i lavori della Camera fino al 2029.

Un agire di grande spessore che ha attirato l’interesse anche di altre realtà di prestigio, come ad esempio l’università di Milano, Bocconi, ma anche quella di Cranfiel, che hanno realizzato un lavoro per studiare appunto l’operato della Camera di Commercio. Si capisce quindi perchè Klaus Algieri sia stato rieletto per la terza volta, lui che ha un lunghissimo passato imprenditoriale sul territorio di Cosenza, iniziato nel lontano 1982, quando a soli 19 anni si unì all’azienda di famiglia, per poi fondare due anni dopo (a soli 21 anni), una nuova realtà imprenditoriale, la SACAL: fu l’inizio di un grande percorso che l’ha portato al ruolo di prestigio ricoperto da dieci anni.