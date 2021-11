Kris Boyson, ex fidanzato Bianca Gascoigne?/ Tutto tace, ma ormai lei…

Da quando Bianca Gascoigne ha fatto il suo ingresso a Ballando con le Stelle 2021, gli appassionati di gossip non hanno smesso un solo giorno di indagare sul passato sentimentale della showgirl. Ebbene a più di un mese dall’inizio del programma, ancora non è chiaro se sia ancora impegnata con Kris Boyson. Ormai, verrebbe da definire il personal trainer il suo ex fidanzato, dato che tutto tace e sui social non ci sono più tracce della loro storia d’amore, almeno in tempi recenti.

Semplice cambio di rotta per quanto riguarda la strategia social o rottura vera e propria? Sembrerebbe più probabile la seconda ipotesi dato che anche Bianca Gascoigne, da quando è in gara a Ballando con le Stelle 2021 non ha mai fatto riferimenti alla sua storia d’amore con Kris Boyson.

Kris Boyson e Bianca Gascoigne, un amore finito in silenzio?

In molti, almeno nelle prime settimane del programma, sostenevano che il silenzio sulla coppia non equivalesse necessariamente ad una rottura. In effetti Kris Boyson e Bianca Gascoigne potevano semplicemente aver scelto di mantenere massimo riserbo sulla propria vita sentimentale, ma i sospetti sulla probabile rottura sono aumentati a dismisura con il passare delle settimane. Come dicevamo Bianca Gascoigne non ha più menzionato il fidanzato durante Ballando con le Stelle 2021 e lo stesso comportamento lo ha osservato Kris Boyson sui propri canali sociali, dove pubblica praticamente di tutto, tranne che foto o indizi sulla sua storia d’amore con la figlia del famoso centrocampista.

