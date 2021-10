Kris Boyson, fidanzato Bianca Gascoigne/ Stanno ancora insieme? Spunta un indizio

Krys Boyson è ancora il fidanzato di Bianca Gascoigne? La domanda sorge spontanea dopo il susseguirsi di rumors che ipotizzano una rottura tra il personal trainer e la showgirl. Al momento pare però che la coppia sia ancora legata, nonostante le voci e le indiscrezioni negative delle ultime settimane. Kris Boyson e Bianca Gascoigne si sono messi insieme più di un anno fa. Una storia d’amore agevolata da alcune passioni comuni, tra cui quella per il fitness e per l’attività fisica.

Il silenzio delle ultime settimane aveva fatto trapelare l’ipotesi secondo cui Bianca e Kris fossero giunti alla rottura. Sbirciando sui rispettivi profili social però abbiamo colto alcuni indizi che dovrebbero giocare a favore della coppia. Solo poche settimane fa, infatti, Boyson e la Gascoigne pubblicavano una foto insieme, facendo pensare a tutto tranne che ad un allontanamento.

Krys Boyson, fidanzato di Bianca Gascoigne? Regna il silenzio

E’ vero sono passato alcune settimane da quella foto e in questo arco di tempo nessuno dei due si è preso la briga di smentire le voci di una rottura. Bisogna però dire che la modella inglese non è mai stata molto favorevole a parlare della sua vita privata sui social, pur avendo preso parte a diversi reality show molto noti. Restano quindi dei dubbi sulla stabilità della sua relazione con Kris Boyson, ma di certo nelle prossime settimane riusciremo a capire qualcosa in più. Magari proprio grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle.



