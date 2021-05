Kristen Pazik, moglie Shevchenko/ Lo portò via dal Milan per la lingua inglese?

CHI È KRISTEN PAZIK?

Kristen Pazik: è questo il nome della moglie di Andriy Shevchenko, modella statunitense nata a Minneapolis, nello stato del Minnesota, l’11 agosto 1978. Figlia di Mike Pazik, ex giocatore di baseball professionista, lanciatore in MLB coi Minnesota Twins dal 1975 al 1977, la signora Sheva ha origini polacche come si può intuire dal cognome. La storia d’amore fra Kristen e Andriy, il quale sarà ospite oggi di Fabio Fazio a Che tempo che fa per raccontare la sua vita tra carriera e vita privata, ha avuto inizio dopo un incontro in una festa a Milano, quando il calciatore ucraino giocava nel Milan. I due sono convolati a nozze nel luglio 2004 dopo due anni di fidanzamento: la cerimonia ha avuto luogo su un campo da golf vicino Washington DC. La coppia ha quattro figli: Jordan, nato il 29 ottobre 2004, Christian, nato il 10 novembre 2006, Oleksandr, nato il primo ottobre 2012 e Rider Gabriel, nato il 6 aprile 2014.

Che tempo che fa/ Ospiti 2 maggio: Andriy Shevchenko, Vittorio Colao, Vanessa Ferrari

KRISTEN PAZIK LA MOGLIE ANDRIY SHEVCHENKO DIETRO L’ADDIO AL MILAN?

Il ricordo che molti tifosi del Milan hanno della moglie di Shevchenko non è propriamente dolce. Chissà con quale fondo di verità, proprio Kristen Pazik venne additata come responsabile dell’addio di Sheva al Milan destinazione Chelsea. All’epoca si scrisse che la moglie del campione ucraino desiderava trasferirsi a Londra perché i figli imparassero l’inglese così da avere una lingua comune in famiglia e non un mix di italiano-russo-inglese. Un’altra tesi la descriveva come stufa di Milano, meno glamour di quanto pensasse e soprattutto poco propensa ad offrirle opportunità da modella. A porre l’accento sulla tendenza di Sheva ad assecondare i voleri della moglie fu – al culmine di un periodo di frizioni – il suo stesso allenatore ai Blues, José Mourinho: “Per sapere se Shevchenko andrà al Milan – ironizzò – non dovete chiederlo a lui. In casa mia, comando io, mentre nel caso di Andriy, se sua moglie alza la voce, lui corre a nascondersi sotto il letto con la coda fra le gambe“. La verità, forse, era più semplice e difficile da far accettare ai tifosi rossoneri: Sheva voleva provare una nuova esperienza, Kristen fece da parafulmine?

LEGGI ANCHE:

Burioni "Sputnik? Pressioni politiche creano danni"/ "Nessuna variante buca vaccini"Camila Alves, chi è moglie Matthew McConaughey/ Mamma, imprenditrice e "first lady"?

© RIPRODUZIONE RISERVATA