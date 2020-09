La candidata ideale da oggi al cinema/ Video: un inno al coraggio e alla libertà

Tra i protagonisti del concorso principale del Festival di Venezia 2019, La candidata ideale (The Perfect Candidate) di Haifaa Al Mansour arriva oggi, giovedì 3 settembre 2020, nelle sale italiane. Dopo il meraviglioso esordio con La bicicletta verde e il biopic Mary Shelley – Un amore immortale con un’ottima Elle Fanning, la regista saudita ha diretto un lungometraggio destinato a diventare un inno al coraggio e alla libertà femminile. La candidata ideale racconta la storia della candidatura a sorpresa di una giovane donna medico saudita (Mila Alzahrai) alle elezioni cittadine locali, una mossa che travolge la sua famiglia ma anche la sua comunità, che faticano ad accettare la prima candidata donna della loro città. «Voglio incoraggiare le donne saudite ad affrontare le sfide e ad affrancarsi dal sistema che per tanto tempo ci ha tenute prigioniere», il messaggio di Haifaa Al Mansour, prima regista donna dell’Arabia Saudita.

LA CANDIDATA IDEALE DAL 3 SETTEMBRE AL CINEMA

Distribuito in Italia da Academy Two, La candidata ideale è un film certamente coraggioso, in grado di accendere i riflettori sulla società saudita, fornendo allo spettatore una visione ottimistica del ruolo che le donne possono arrivare a rivestire. La regista ha spiegato che il cambiamento «deve partire e deve essere portato avanti dalle donne che sentono la necessità di avere più libertà di movimento nella loro vita quotidiana». Ma la cineasta vuole mandare anche un altro messaggio: «La necessità di celebrare e onorare le nostre tradizioni culturali e artistiche perché possano essere l’arte e la cultura a guidare le iniziative volte a sviluppare e modernizzare il Paese. Tutte le rappresentazioni artistiche pubbliche sono state proibite nell’era moderna dello sviluppo del Paese». Qui di seguito vi proponiamo il trailer del film:





