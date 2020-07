La casa stregata/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto e Gloria Guida (2 luglio)

La casa stregata va in onda oggi, 2 luglio, su Rete 4. Precisamente questo film verrà trasmesso alle ore 21:25, in prima serata quindi. La pellicola appartiene al genere comico parodistico ed ha debuttato nei cinema italiani durante l’anno 1982. Il regista del film è il maestro del cinema italiano Bruno Corbucci, mentre la sceneggiatura è stata curata da Mario Amendola, lo stesso regista e Enrico Oldoini. All’interno del cast del film sono presenti diversi volti noti del cinema italiano come ad esempio Renato Pozzetto, Gloria Guida, Lia Zoppelli, Franco Diogene, Angelo Pellegrino, Leo Gavero e Yorgo Voyagis. Le musiche sono state curate da Mariano Detto mentre il montaggio è stato affidato a Daniele Alabiso.

La casa stregata, la trama del film

Ecco la trama de La casa stregata. Giorgio Allegri è il classico ragioniere milanese, dedito al lavoro e ligio al dovere. Da sempre, Giorgio è fidanzato con la bella Candida ed i due sembrano felici. Tuttavia, un giorno Giorgio deve trasferirsi a Roma e decide di trovare un appartamento che riesca ad ospitare lui, il suo alano Gaetano, la sua fidanzata ed addirittura sua suocera di nome Anastasia. Dopo una ricerca estenuante, Giorgio incontra il cosiddetto Omar il saraceno, che stranamente gli offre di vivere nella sua bellissima villa in Via Appia ad un prezzo incredibilmente basso. Giorgio non ci pensa su due volte, accetta la proposta e si trasferisce in questa magione splendida. Tuttavia, si scopre che questa casa è stregata ed è affetta da un’atroce maledizione.

Per rompere questo incantesimo malvagio, Giorgio dovrà riuscire a mantenere illibata la propria fidanzata fino a quando i due non si sposeranno. Solo in questo modo il sortilegio verrà rotto ed i due potranno vivere spensierati e felici. Dopo mille peripezie, Giorgio riuscirà a farla franca, ma non mancheranno situazioni imbarazzanti ed al limite del ridicolo.



