La Cattedrale del Mare/ Replica episodi 3 e 4: le angosce di Aledis e Arnau

Esiste un filo conduttore che unisce Bernat e il figlio Arnau. Nel terzo episodio della serie tv La Cattedrale del Mare, troveremo infatti Bernat alle prese con la rivolta. L’appuntamento andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio 2020, in replica. Sarà proprio lui a guidare lo scontro contro i nobili e per questo dovrà pagare con la sua vita. Arnau rimarrà impressionato dalla morte del padre: un’altra cicatrice da portare nel suo cuore. Non si tratta della prima volta infatti che il bambino è costretto ad assistere alla brutalità di una classe sempre più crudele. Basti pensare a quanto accaduto nei primi episodi della serie tv, alla donna fustigata e al fatto che Grau Puig abbia costretto Arnau a guardare per punirlo. La terza puntata ci permetterà anche di fare un salto in avanti: lasceremo Arnau bambino per ritrovarlo da grande e pronto per l’amore. Anche in questo caso però sembra che il destino soffi sempre vento contrario: non sarà un amore semplice quello fra la bella Aledis e il ribelle Arnau. Entrambi sposati, troveranno l’uno fra le braccia dell’altro un po’ di conforto, ma fino a quando? Ancora una volta la fortuna non sarà dalla parte di Arnau e lo costringerà a prendere una decisione drastica per portare avanti i suoi ideali.

UN AMORE TORMENTATO E IL SENSO DI COLPA

Nel quarto episodio de La Cattedrale del Mare verrà dato ampio spazio al tormento interiore di Arnau. Il padre gli ha insegnato la bontà e la lealtà e sembra proprio che gli affari di cuore abbiano spinto invece l’ex servo in una direzione opposta. Per quanto la ami, Aledis rappresenta agli occhi di Arnau anche una sorta di neo nel mare della sua moralità. Entrambi si trovano nella stessa situazione: hanno un marito e una moglie. Due matrimoni poco soddisfacenti sotto molti punti di vista, eppure per Arnau tradire Maria inizierà a diventare sempre più pesante. Per questo metterà in dubbio il suo rapporto con Aledis, spingendola di contro a diventare molto gelosa. Fino a che l’amore li ha uniti, i due innamorati sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nel loro nido d’amore. Quando Arnau darà segni di cedimento, la ragazza inizierà a temere persino che possa aver deciso di ritornare da sua moglie. Un tradimento al contrario quindi. Sullo sfondo troveremo un’altra guerra. In questo caso però Arnau cambierà il destino avverso che ha provocato la morte del padre. Si metterà infatti contro il popolo e sceglierà di andare per mare per sostenere l’esercito reale. Una situazione che gli permetterà di migliorare ancora di più la sua posizione economica. Purtroppo, come avremo modo di vedere, il suo tentativo di ingraziarsi il re lo farà scendere in una nuova spirale. Ancora una volta fatta di amore e non amore, di sentimenti sopiti e soprattutto di spirito combattivo, della volontà di proteggere i più deboli dalle atrocità dei forti.



