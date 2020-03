La cocaina protegge dal coronavirus/ Fake news in Francia: interviene il ministero

Il ministero della salute francese è dovuto intervenire ufficialmente e pubblicamente per smentire una fake news circolante in rete negli scorsi giorni, ovvero, che per proteggersi dall’infezione del coronavirus, bisognava assumere della droga, nel dettaglio, cocaina. Attraverso il proprio profilo Twitter, la Salute d’oltralpe è stata costretta a intervenire per meglio specificare: «No, la cocaina non vi protegge dal coronavirus. Anzi, è una droga che dà assuefazione e provoca gravi effetti indesiderabili e nocivi sulla vostra salute». La psicosi da Covid-19 è giunta anche in Francia in questi giorni, alla luce dei numerosi contagi e delle conseguenti vittime. Allo stato attuale, la nazione d’oltralpe risulta essere la seconda in Europa per numero di infetti, dietro all’Italia. E così che di pari passo con l’epidemia si sono diffuse una serie di fake news, o bufale, come ad esempio la questione della cocaina di cui sopra, e non solo. «No, il Covid19 non si trasmette attraverso le punture delle zanzare – ha specificato ancora il ministero della salute, aggiunge che – uno dei vettori privilegiati per la trasmissione del virus è il contatto con mani non lavate».

LA COCAINA PROTEGGE DAL CORONAVIRUS: IL MINISTERO DELLA SALUTE SMENTISCE NUMEROSE FAKE NEWS

Ma non è finita qui, perchè in Francia è circolata anche un’altra notizia falsa, ovvero, che il gel disinfettante per le mani, quello che si consiglia di utilizzare spesso e volentieri se si è a lavoro e non si ha la possibilità di lavarsi sempre le mani, causasse il cancro. Anche in questo caso è giunto puntale l’intervento del Ministere des Solidarites et de la Santé, che ha specificato: «No, il gel disinfettante per le mani non provoca il cancro. Non ha alcun rischio cancerogeno, reprotossico o neurotossico». Finito? No, ennesimo intervento successivo dello stesso ministero, questa volta per smentire degli aerosol a base di alcool o cloro (??) «No, farsi aerosol di alcool o di cloro non uccide il virus che è nel vostro corpo. Anzi, la polverizzazione di queste sostanze può essere nociva per le vostre mucose». La sensazione è che finché l’epidemia non sarà passata del tutto, le fake news continueranno a circolare approfittando del momento di fragilità di numerose persone.

#Coronavirus | Désinfox

❌ Non, La cocaïne NE protège PAS contre le #COVID19 .

✅ C’est une drogue addictive provoquant de graves effets indésirables et nocifs pour la santé des personnes.

👉 https://t.co/ajSGwecauL pic.twitter.com/4GZ01Qmg5X — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 8, 2020





