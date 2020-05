La Compagnia del Cigno/ Anticipazioni 6 maggio: Marioni organizza una trappola

Pubblicità

LA COMPAGNIA DEL CIGNO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, mercoledì 6 maggio 2020, andranno in onda due episodi in replica de La Compagnia del Cigno. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Il primo concerto” e “La scelta di Barbara“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Matteo lascia Amatrice per raggiungere Milano e iniziare gli studi al Conservatorio. Prima che il treno parta, il ragazzo ha una visione della madre morta. Intanto, il Maestro Marioni decide di iniziare lo studio della sinfonia di Brahms. Robbo e la sorellina Chiara invece sorprendono la madre a baciare uno sconosciuto. Arrivato a scuola, Matteo fa la conoscenza di Sara, una ragazza ipovedente che gli dà la possibilità di conoscere il suo gruppo di amici. L’unico a non vedere di buon occhio il suo arrivo è Nathan, il preferito di Marioni, perchè suonano entrambi il violino. Il Maestro però, dopo aver ascoltato suonare Matteo, decide di sottrarlo alle lezioni del collega Luca e farlo entrare nella sua orchestra. Quella sera, Matteo confessa allo zio di essersi invaghito all’istante di una compagna, Barbara. Quest’ultima però pensa a Domenico, il pianista della scuola. Marioni invece rivede la moglie dopo tanto tempo: i due si danno appuntamento in albergo, dove vivono una notte di passione. La situazione fra loro però non migliora: da quando la figlia Serena è morta, i due sono sempre più distanti.

Nel frattempo, Sofia si lascia andare al canto mentre si trova sui tetti e immagina di consolare se stessa bambina, presa di mira dai bulli per via del peso. Matteo inizia a fare degli errori durante le lezioni con Marioni e il Maestro decide di retrocederlo a secondo violino. Impone inoltre a Rosario, Sofia, Robbo, Domenico e Barbara di aiutarlo ad integrarsi. Poi chiede a Sara di aiutare il ragazzo a tirare fuori il carattere. Anche Robbo non se la passa bene: dover nascondere il segreto della madre lo porta al limite e vomita in classe. Con l’aiuto di Matteo, Sara invece scarica il fidanzato. Dopo un nuovo scontro con Marioni, Matteo dà un calcio alla sedia e viene chiamato dal preside. Rosario aiuta invece l’amico a scaricare lo stress con urla e batteria.

Nonostante le raccomandazioni di Marioni, Barbara decide di non rivelare alla madre di voler lasciare il Liceo Classico per continuare al Conservatorio. Dato che Domenico sembra vederla solo come un’amica, la ragazza strappa tutte le pagine del diario che riguardano i sentimenti che prova per lui. Il giorno delle prove, Marioni si accorge che i ragazzi non si sono esercitati e se la prende con Domenico. Dovrà essere lui a convincere il suo gruppetto a suonare, altrimenti caccerà tutti. Quella sera, Marioni segue da lontano Marco, il ragazzo ha investito sua figlia e che sogna segretamente di uccidere.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO, ANTICIPAZIONI DEL 6 MAGGIO 2020

EPISODIO 3, “IL PRIMO CONCERTO” – L’arrivo del Maestro Fiore mette in subbuglio il Conservatorio: Marioni decide che Barbara e Domenico dovranno suonare in coppia al pianoforte, mentre Matteo dovrà fare la parte solista con il violino. Durante una corsa nel parco, Marioni rivive gli ultimi istanti di vita della figlia Serena. Non si tratta però dell’unico evento drammatico: Giacomo, l’ex alunno che ha avuto una crisi di nervi, si presenta all’esterno dell’istituto armato di coltello.

EPISODIO 4, “LA SCELTA DI BARBARA” – Robbo è di nuovo ai ferri corti con Marioni: ha deciso di portare la sorellina a teatro e il Maestro se n’è accordo. Sara decide di accompagnare Chiara a casa al posto del fratello, visto che Robbo potrebbe perdere il posto nell’orchestra. Irene invece scopre che Marioni sta iniziando ad affezionarsi a Matteo e teme che le sue pressioni facciano fare al ragazzo la stessa fine di Giacomo. Il Maestro contatta poi Marco con una finta identità, mentre Barbara trova il coraggio di dire alla madre di voler continuare solo con lo studio al Conservatorio.



