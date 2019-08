La festa per i 90 anni della regina/ Su Sky Uno lo speciale per Elisabetta (4 agosto)

Sky Uno, alle 21:15, dedica uno speciale alla festa per il 90esimo compleanno della regina Elisabetta d’Inghilterra con una cerimonia durata quattro giorni, dal 12 al 15 maggio. “La festa per i 90 anni della regina” celebra il 90esimo compleanno che è però stato il 21 Aprile del 2016. Assisteremo ad una celebrazione della sua vita, dal supporto alla sua famiglia fino alla dedizione al Commowealth. Quattro giorni all’insegna dello di sfarzo e di festeggiamenti che hanno visto balli e spettacoli equestri. Una festa che, come prevedibile, fece registrare in poche ore, la vendita di 25.000 biglietti per gli eventi tenutesi dal 12 al 15 maggio 2016. In onore della monarca più longeva nella storia della Corona inglese, ad oggi sono 67 gli anni di regno, Buckingham Palace mise su una celebrazione pubblica al Castello di Windsor, una delle sue residenze fuori Londra. I festeggiamenti videro coinvolti 900 cavalli e 1.500 artisti tra ballerini, musicisti e attori provenienti da tutto il mondo.

La festa per i 90 anni della regina: il documentario che celebra Elisabetta d’Inghilterra

Un documentario quindi davvero molto interessante sui 90 anni della regina Elisabetta che descrive al meglio i festeggiamenti per un traguardo storico. Addirittura durante le celebrazioni per il compleanno della bisnonna, la Regina d’Inghilterra, si era sporto dal balcone. Papà William è intervenuto e si è preso anche una sgridata dalla Sovrana. I veri protagonisti dell’evento furono anche i nipotini Charlotte e George, figli di William e Kate Middleton. La regina celebrò il suo compleanno anche con una festa in privato con gli altri membri della famiglia Reale. Per far capire l’importanza dell’evento a giugno è stata fatta una cerimonia ufficiale annuale, la “Trooping the Colour”. Un simpatico episodio, non per il malcapitato protagonista, vide, durante i festeggiamenti, lo svenimento di una guardia reale, colpa probabilmente della tensione e del caldo.

