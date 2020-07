La fidanzata di Anastasio, chi è?/ Mistero sulla ragazza dai capelli rosa

Chi è la fidanzata dai capelli rosa di Anastasio? La ragazza non è famosa, ma questo non le ha impedito di finire fra le pagine di Diva e Donna alcuni mesi fa. La ragazza del mistero e il cantante infatti sono stati paparazzati mentre si scambiavano effusioni, un tenero bacio che ha fatto subito il giro del web. Nonostante questa ‘uscita’ pubblica, Anastasio ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione in merito e così è impossibile sapere qualcosa di più su colei che gli sta facendo battere il cuore. In base ai rumors emersi negli ambienti social, sembra che la loro storia d’amore vada avanti già da tempo e che i fan dell’artista abbiano iniziato la caccia al nome della ragazza ormai anni fa. Purtroppo ci sono stati solo una serie di buchi nell’acqua, visto che della ragazza del mistero non si sa nemmeno il nome.

Chi è la fidanzata di Anastasio? Il bacio al centro del gossip

La ragazza dai capelli rosa: è questo il nomignolo che è stato ormai affibbiato all’ipotetica fidanzata di Anastasio. I capelli di lei non sono di certo passati inosservati quando la foto del loro bacio è finita sui giornali di gossip. Eppure non sappiamo niente altro oltre a questo: “In amore resto cauto e comunque non mi va di essere rimorchiato, mi piace conquistare”, ha detto tempo fa lui a Il Corriere della Sera. Possiamo quindi immaginare che la Pink Lady si sia trasformata in una novella principessa da salvare e che Anastasio sia riuscito ad espugnare il castello in cui era prigioniera. “Prima non spiccavo nelle tattiche per conquistare una donna”, ha confessato ancora il cantante, “mi sarei dato a stento una sufficienza”. Oggi, sabato 25 luglio 2020, Anastasio sarà uno degli ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in replica nel prime-time di Rai 1. Non ci sarà spazio per parlare d’amore e del resto lo stesso artista si è tirato indietro più volte di fronte alle domande a tema rivoltegli dai giornalisti.



