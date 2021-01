La leggenda di un amore Cinderella/ Su Rai 3 il film con Drew Barrymore (3 gennaio)

La leggenda di un amore Cinderella in onda oggi, domenica 3 gennaio, su Rai 3 alle 14:30. Un graziosa commedia romantica in cui riconoscerete facilmente la famosa favola dei fratelli Grimm, Cenerentola, ma che qui è reinterpretata in una versione che vede una fanciulla meno remissiva e più intrepida, inoltre è immaginata un’ambientazione più realistica nella Francia del Cinquecento. Il titolo originale è Ever After, prodotto negli Stai Uniti nel 1998. La regia è di Andy Tennant, la sceneggiatura è scritta dallo stesso insieme a Susannah Grant e Rick Parks. Drew Barrymore è Cinderella, ovvero Danielle De Barbarac, Anjelica Huston veste i panni della matrigna, la baronessa Rodmilla De Ghent, Megan Dodds e Melanie Lynskey sono le sorellastre di Cinderella e infine, l’affascinante principe Henry è interpretato da Dougray Scott. Completano il cast Patrick Godfrey e Timothy West.

La leggenda di un amore Cinderella, la trama

La leggenda di un amore Cinderella è ispirato alla nota favola di Cenerentola, la ragazza cresciuta con la matrigna che riesce a far innamorare il principe e sposarlo. La leggenda di un amore, propone una Cinderella forte, ribelle e intrepida, tutt’altro che la remissiva e timida fanciulla che ci si potrebbe aspettare. La storia è ambientata nella Francia del XVI secolo, qui Danielle De Barbarac, vive fino all’età di otto anni, con il padre Auguste, un vedovo e ricco proprietario terriero. L’uomo convola a seconde nozze con la Baronessa Rodmilla, la quale ha già due figlie, Marguerite e Jacqueline. Quando, colto da improvviso malore, Auguste muore, Danielle si trova a vivere da sola con la perfida e avida matrigna e le due sorellastre.

Ogni occasione è buona per umiliarla e costringerla ad occuparsi di ogni faccenda domestica. Da padrona di casa, si ritrova trattata come una serva ma ella sopporta solo perché è parte di questa unica famiglia che le è rimasta; l’affetto degli uomini fedeli della servitù e la passione per la lettura le offrono amore e conforto.

Presto, però, la situazione precipita sempre di più: la Baronessa Rodmilla a causa dei suoi numerosi debiti per soddisfare ogni capriccio suo e delle sue figlie, è sul punto di mandare in rovina la tenuta ereditata dal marito Barbarac. Ma come la favola più conosciuta, l’incontro con il principe Henry cambierà per sempre le sorti di Danielle che potrà finalmente ribaltare la situazione.

