La Maddalena, morto il turista colpito da un masso in spiaggia/ Vittima un 58enne lombardo

Tragedia in località Abbatoggia a La Maddalena, in Sardegna. Un uomo di 58 anni, Piergiorgio Benegaglia, è stato travolto ed ucciso da un grosso masso di granito staccatosi dalla parete rocciosa. Il turista piemontese si era appena sdraiato con l’asciugamano da bagno insieme alla nipote, nell’ombra a ridosso di un costone. Come riportato dall’Ansa, l’uomo si trovava nell’isola da alcuni giorni in compagnia della nipote di otto anni, che le era stata affidata dai genitori.

In base a una primissima ricostruzione, sarebbe stata involontariamente la nipotina – arrampicandosi sulla scogliera o saltando da una roccia all’altra, a causare la frana fatale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco. Scontata l’apertura di un fascicolo: i militari dell’Arma dovranno accertare le condizioni del costone, capire se era in sicurezza e appurare le cause esatte del crollo.

La Maddalena, morto il turista colpito da un masso in spiaggia

Il 58enne è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo non c’è stato niente da fare: è scomparso questa mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. I parenti della vittima sono arrivati subito in Sardegna e la bimba ha potuto riabbracciare i familiari. Il dramma ha scosso la comunità sarda e l’Adiconsum ha chiesto più controlli: “In vista della stagione estiva è necessario svolgere una serie di controlli straordinari in tutte le spiagge della Sardegna che, per la loro conformazione, possono rappresentare un pericolo per i bagnanti”. Il presidente regionale Giorgio Vargiu ha sottolineato: “Non basta affiggere generici cartelli che informano gli utenti della possibilità di caduta massi o altri pericoli occorre invece intervenire con misure concrete per mettere in sicurezza le spiagge e incrementare la vigilanza sul territorio. Quelle che non possono garantire adeguati livelli di sicurezza ai cittadini, devono essere inibite al pubblico al fine di evitare il ripetersi di tragedie simili”.

