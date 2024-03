“La Nato non collocherà armi nucleari in Svezia”/ Billstrom: “Siamo ancora un partito moderato”

La Svezia non permetterà alla Nato, all’Alleanza Atlantica, che vengano collocate delle armi nucleari all’interno del suo territorio. Lo ha affermato quest’oggi il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billström, che ha appunto fatto sapere: “La Svezia non permetterà che vengano piazzate armi nucleari sul suo territorio quando aderirà all’alleanza militare della NATO“. Billstrom ha aggiunto: “Questa è ancora la posizione a lungo termine del partito moderato”. L’esponente del governo svedese ci tiene a precisare che: “Naturalmente, le truppe NATO opereranno in Svezia. Ma non vogliamo basi NATO permanenti”.

Billstrom ha inoltre dichiarato che il suo Paese sarebbe disposto, in linea di principio, ad inviare truppe all’Alleanza Atlantica, oltre a preparasi per un battaglione meccanizzato in Lettonia. “Non vediamo alcun motivo per avere armi nucleari sul nostro territorio in tempo di pace – spiega ancora il ministro degli esteri della Svezia, come si legge su etto.ba – seguiremo la strada della Norvegia e della Danimarca a questo riguardo. Solo tre paesi della NATO, gli Stati Uniti, l’Inghilterra e la Francia, hanno armi nucleari e dalla fine della Guerra Fredda”.

NATO NON COLLOCHERÀ ARMI NUCLEARI IN SVEZIA, BILLSTROM: “NON C’È COMUNQUE PRECONDIZIONE”

E ancora: “Penso che sia anche importante ricordare che nessuna arma nucleare è stata dispiegata sul territorio di nessuno Stato membro. Naturalmente, nessuno Stato membro è obbligato a possedere armi nucleari contro la sua volontà.”, aggiungendo di essere consapevole che le armi nucleari costituiscono parte della dottrina di difesa e deterrenza della Nato: “Siamo entrati nella NATO senza alcuna precondizione su questo tema”, ha detto ancora.

La bandiera della Svezia è stata issata all’interno della Nato nella giornata di ieri, 11 marzo. “Non ci sono piani per aumentare il numero di alleati con armi nucleari. Naturalmente, valutiamo costantemente il nostro atteggiamento nei confronti delle forze convenzionali esistenti. Tuttavia, non abbiamo piani per creare un gruppo tattico in Svezia come nei paesi baltici”, ha dichiarato ieri il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

