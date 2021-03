La Puglia ti vaccina, da oggi attivo sito adesioni/ E già preso d’assalto da under 80

“La Puglia ti vaccina” online oggi, lunedì 29 marzo 2021. Si apre così ufficialmente la campagna vaccinale per tutti coloro che non sono over 80 in Puglia, che è in zona rossa rafforzata. Il sito messo a disposizione da Regione Puglia ha retto l’ondata di utenti che si sono riversati per registrare la propria adesione. Già, perché non si effettua la prenotazione. Chi vuole vaccinarsi deve accedere al portale, confermare la propria adesione e visualizzare così data e luogo dell’appuntamento, perché il Sistema sanitario regionale provvede in maniera automatica a definire il calendario dell’offerta vaccinale, procedendo in ordine di anzianità e ovviamente alla luce della disponibilità delle dosi. Ma evidentemente in Puglia c’è tanta voglia di vaccinarsi, l’unico modo per riassaporare un po’ di normalità e per proteggersi dal Covid.

Immuni Covid per natura, chi sono/ Lo studio: protetti da un surplus di interferone?

Così dopo soli due minuti dal lancio del sito “La Puglia ti vaccina” c’erano già migliaia di persone in coda. “In questo momento, come te, un elevato numero di persone sta accedendo al portale istituzionale. Il limite degli accessi preserva il regolare funzionamento del portale. Ci scusiamo per l’attesa. Al termine della coda potrai navigare normalmente fra le pagine del sito”, il messaggio di attesa, durata anche fino a un’ora per qualche utente.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 29 MARZO/ Ministero Salute: 417 morti, 12916 nuovi casi

LA PUGLIA TI VACCINA ONLINE E SUBITO PRESO D’ASSALTO

Il sito “La Puglia ti vaccina” è stato lanciato per le adesioni alla campagna vaccinale che per ora riguarderà la fascia di età tra i 79 e 60 anni. Questo però non vuol dire che tutte le persone che rientrano in questa fascia devono collegarsi oggi per dare la propria disponibilità. Proprio questo fraintendimento ha creato un enorme afflusso di persone sul portale, dove poi si è appreso che oggi le adesioni riguardano le persone nate nel 1942 e 1943. È stato infatti allestito un calendario che prevede giorno per giorno specifiche fasce per l’adesione, così da non “ingolfare” il sistema. Ad esempio, chi è nato nel 1961 e, quindi, nel 2021 compie 60 anni, deve aspettare il 12 aprile per fornire la propria adesione. Sul sito comunque è disponibile ogni informazione sulla campagna vaccinale anti Covid.

Trombosi dopo vaccino AstraZeneca/ Morta prof 46enne, sintomi febbre e mal di stomaco

Sono tre i modi per fornire la propria disponibilità a ricevere il vaccino anti Covid: oltre al sito in questione lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800.71.39.31 che ha avuto non poche difficoltà e recandosi in farmaci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA