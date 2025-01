Uscito nel 2022, La ragazza della palude si ispira al romanzo scritto da Delia Owens, successo letterario che si è guadagnato tra i fan anche l’amatissima Taylor Swift. Con il titolo originale di Where the Crawdads Sing, la pellicola con Reese Witherspoon narra della difficile storia di vita di Catherine “Kya” Clarke che vive nella Carolina del Nord. La giovane impara sin da piccola a doversela cavare da sola, anche se purtroppo la sua storia non sarà delle più rosee.

Infatti, rischierà la pena di morte dopo essere stata accusata di omicidio, e l’unico che vorrà difenderla è un avvocato che ormai non esercita più. Nel film ci sono due attrici a vestire i panni della protagonista e quella che incarna il personaggio da adulto è Daisy Edgar-Jones, la quale è diventata famosa recitando nella serie Normal People. Il successo Netflix è avvenuto anche grazie alla presenza di Paul Mescal, conosciuto per aver recitato ne Il Gladiatore 2. Quello che si chiedono in molti è però come finisce La Ragazza della Palude, e oggi andiamo a svelare la spiegazione del finale.

La Ragazza della Palude finale, spiegazione e il segreto di Tate

La domanda che tutti si fanno sul finale de La Ragazza della Palude è: chi ha ucciso Chase? Ma facciamo un paso indietro. Il processo finisce con Kya assolta che si lancia in un abbraccio con Tate. A questo punto del film si fa un salto nel futuro, siamo ben 50 anni più avanti quando la protagonista è ormai anziana. Si scopre che finalmente è riuscita a pubblicare diversi libri naturalistici e prima di morire, le compare sua madre. Poi una delle scene più tristi: Tate trova il corpo morto della donna in una barca.

Mentre mette in ordine le cose della povera Kya, ecco che trova un oggetto di Chase: la collanina di conchiglie nel diario della donna con una pagina che contiene una frase assai sibillina: “La protezione di una preda, a volte, prevede l’uccisione del predatore“. Che cosa significa? Secondo l’interpretazione de La Ragazza della Palude, si tratterebbe del famoso evento di tanto tempo fa, e rappresenterebbe una testimonianza di quanto Kya fosse ben consapevole di quanto successo. Così, Tate resosi conto del risvolto spaventoso decide di prendere il diario e gettarlo in acqua in modo da portare nella tomba questo terribile segreto. Del resto, Kya che era cresciuta con un padre violento, ha pensato che se non avesse posto fine alla vita di Chase, lui l’avrebbe sicuramente uccisa.

