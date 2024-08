Questa sera, venerdì 9 agosto 2024, dalle ore 21.20 appuntamento con il film “La ragazza di Stillwater” trasmesso su Canale 5. Il film thriller drammatico, uscito nelle sale cinematografiche nel 2021, è diretto dal regista premio Oscar Tom McCarthy e vede nel cast uno straordinario Matt Damon nel ruolo del protagonista Bill Baker, un trivellatore petrolifero disoccupato dell’Oklahoma. Nel cast anche Abigail Breslin nel ruolo di Allison Baker, la figlia di Bill, condannata per omicidio dall’amante e Camille Cottin nei panni di Virginie, la donna che aiuta Bill a dimostrare l’innocenza della figlia.

Non finisce qui, visto che nel cast ci sono anche: Lilou Siauvaud nei panni di Maya, la figlia di Virginie, mentre Deanna Dunagan presta il volo a Sharon, la suocera di Bill.

La trama del film “La ragazza di Stillwater”: la lotta di un padre per la verità della figlia

Il film thriller “La ragazza di Stillwater” trasmesso stasera, venerdì 9 agosto in prima serata su Canale 5, racconta la storia di Bill Baker che cerca in tutti i modi di dimostrare l’innocenza della figlia Allison incarcerata in Francia dopo le accuse di omicidio da parte dell’amica e conoscenza. Bill si reca a Marsiglia pronto a tutto pur di aiutare la figlia Allison ad uscire dalla prigione. Allison, infatti, si dichiara innocente e durante una visita del padre gli consegna una lettera chiedendogli di consegnarla al suo avvocato.

All’interno della lettera, Allison accuse dell’omicidio un uomo di nome Akim, ma il giudice decide di non riaprire il caso. Spetta a Bill cercare di dimostrare l’innocenza della figlia e per questo motivo inizia ad indagare con la complicità di Virginie, un’attrice di teatro con cui avrà una relazione. Durante le ricerche Bill cattura Akim, l’uomo indicato dalla figlia come l’omicida, per sottoporlo ad un test del DNA, ma tante brutte sorprese sono all’orizzonte. Cosa succederà?