La Rappresentante di Lista/ “Ciao Ciao”, dopo le polemiche nasce una t-shirt speciale

La Rappresentante di Lista, Ciao Ciao diventa una t-shirt solidale

La Rappresentante di Lista e Save The Children sempre più vicini per aiutare i bambini colpiti dal dramma e dalla violenza della guerra. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, dopo la polemica innescata con Matteo Salvini, che avrebbe usato il loro brano ‘Ciao Ciao’ durante i suoi comizi, hanno infatti deciso di creare una T-shirt speciale, “Ciao Ciao – LRDL per Save the Children”, per dare slancio alla collaborazione con la famosa organizzazione internazionale. Una mossa creativa e concreta che può contribuire a salvare bambini indifesi e aiutarli ad avere una chance per il futuro. e per garantire loro un futuro, per aiutare i bambini che continuano a subire ogni giorno le terribili conseguenze del conflitto ucraino.

Ma torniamo alla diatriba con Matteo Salvini. Una polemica che ha interessato i social nei giorni scorsi, con un botta e risposta piuttosto pepato tra i due interessati. “Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”, aveva tuonato la Rappresentante, ottenendo un tripudio di reazioni da parte dei fan.

Il leader del Carroccio, ovviamente, non si era tirato indietro dal replicare alla cantante, pur con ironia e leggerezza. “Cara Rappresentante, onestamente non ci ho fatto caso visto che ero in mezzo a tantissima bella gente. Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua #ciaociao mi piace parecchio”, le sue parole. Questa sera, però, non ci sarà spazio per le polemiche agli RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, dove Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina delizieranno il pubblico dell’Arena di Verona con tutto l’entusiasmo e la grinta che li ha sempre contraddistinti.

