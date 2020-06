La regina Vittoria/ Sovrana del Regno Unito e “nonna d’Europa” (Vittoria e Abdul)

La Regina Vittoria e l’amicizia con Abdul Karim nel film “Vittoria e Abdul“, la pellicola diretta da Stephen Frears e trasmessa martedì 23 giugno 2020 in prima serata su Canale 5. A prestare i panni alla Regina è Judi Dench, mentre a rivestire quelli del suo segretario indiano Abdul è l’attore Ali Fazal. La commedia racconta proprio l’amicizia nata tra la Sovrana e questo giovane impiegato venuto dall’India durante il Giubileo d’Oro; un’amicizia che costringe la sovrano a scontrarsi con buona parte dell’ambiente nobiliare inglese. Ma chi era davvero la Regina Vittoria? Alexandrina Victoria, questo il suo vero nome all’anagrafe, è nata il 24 maggio del 1819 a Londra e ha ricoperto il ruolo di Sovrana del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dal 20 giugno del 1873 fino alla sua morte. Non solo, Vittoria è stata anche Imperatrice d’India dal 1876 e può considerarsi tra le sovrane più longeve della storia. Un regno che ha scandito gli anni più importanti della vita inglese al punto tale che il suo regno è conosciuto come l’epoca vittoriana. Figlia del principe Edoardo, duca di Kent e Strathearn e figlio del re Giorgio III, ben presto la piccola Vittoria si ritrova senza padre e nonna cresciuta dalla madre la principessa tedesca Vittoria di Sassonia-Coburgo-Saalfeld.

La Regina Vittoria: il marito Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha e i figli

A soli diciotto anni la Regina Vittoria viene incoronata regina del Regno Unito e d’Irlanda quando negli Stati vigeva una monarchia parlamentare stabile con il sovrano incaricato di pochissimi poteri politici diretti. Nonostante ciò, Vittoria cercò di cambiare le cose proponendo in privato al Governo inglese alcuni nomi di ministri a cui affidare gli incarichi. Se i suoi poteri politici erano limitati, Vittoria seppe farsi apprezzare e conoscere come donna diventando una vera e propria icona in quei tempi. Dopo essere diventata Regina, Vittoria sposa il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha da cui ha nove figli. A loro volta i suoi figli le regalarono la grande gioia di diventare nonna per ben 42 volte. Un vero e proprio record che le valsero poco dopo il soprannome di “nonna d’Europa”. La morte del marito, il cugino Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, fu molto dolorosa al punto da spingerla a vivere lontana dal pubblico. Nonostante questa scelta però la fama di Vittoria continuò a crescere complici anche i giubilei d’oro e di diamante per il suo regno. La Regina Vittoria, infatti, è la seconda sovrana più longeva del Regno Unito con ben 63 anni, 7 mesi e due giorni di Regno. Un’epoca che posto le fondamenta per lo sviluppo del Paese in ogni settore: dal campo industriale a quello politico, da quello scientifico fino a quello militare.



