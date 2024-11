Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata del 10 novembre 2024: Gulcemal scopre che Gara è Firuze

Ci sarà un colpo di scena drammatico e inaspettato nella puntata di oggi de La rosa della vendetta, 10 novembre 2024, Gulcemal si ucciderà gettandosi da un dirupo. Le anticipazioni sulla dizi turca con protagonisti Murat Unalmis nel ruolo di Gulcemal e Melis Sezen in quelli di Deva svelano che non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati, sono tante le verità che sono già venute a galla ma negli ultimi due episodi finali ci saranno dei risvolti sensazionali e scioccanti. Innanzitutto dopo essere stata messa con le spalle al muro da Ibrahim, Gara rivelerà a Gulcemal il suo vero nome e la sua vera identità.

La donna, infatti, altri non è che Firuze la madre biologica di Deva che tutti, soprattutto la figlia, credevano morta. Anni prima dopo un violento scontro con Zafer quest’ultima aveva cercato di ucciderla gettandola in un fiume, Firuze, però, per sua fortuna è sopravvissuta ma spaventata e sconvolta non è tornata a casa dalla sua famiglia ma ha preferito cambiare citta con una nuova identità. Gulcemal sarà profondamente sconvolto e ferito da tale rivelazione e dopo essersi infuriato la caccerà di casa. non prima però di aver consegnato dei soldi. La donna, sola e senza nessuno che possa aiutarlo, cercherà un confronto con la figlia Deva che, tuttavia, piena di rabbia le dirà di non voler avere più nessun rapporto con lei.

La rosa della vendetta anticipazioni, puntata di oggi: Gulcemal si getta nel vuoto

Le anticipazioni La rosa della vendetta della puntata di oggi, domenica 10 novembre 2024, svelano che Firuze deciderà di aspettare fuori casa di Ibrahim finché la figlia non la perdonerà. Colpi di scena, riserverà anche la coppia formata da Gulendam e Mert. La sorella di Gulcemal andrà da Vefa per chiedergli di scoprire dove voglia scappare Mert, chiedendogli anche di rivelarlo successivamente al fratello perché possa dargli una punizione adeguata. Scoprirà, tuttavia, che si tratta di un clamoroso equivoco perché l’uomo non sta progettando la fuga da solo ma con la moglie. Gulendam, a questo punto, colpita dal bel gesto dell’uomo accetterà di fuggire via con lui.

Dopo essersi chiariti e ritrovati, Gulcemal e Deva trascorreranno la notte insieme, tuttavia la mattina successiva la giovane deciderà di andarsene lasciano una toccante lettera d’addio all’uomo che ama, dicendogli che nonostante il loro grande amore non possono stare insieme perché la loro unione porterà solo dolore e sofferenza. Gulcemal distrutto avrà un duro confronto con la sorella, quest’ultima infatti a sua insaputa deciderà di trasferirsi da Zafer con Mert. Nel frattempo Deva comunicherà alla sua famiglia l’intenzione di andarsene. Ci sarà inoltre l’atteso confronto tra Deva e Gara/Firuze con la giovane che comunicherà alla madre di non essere ancora pronta a perdonarla ma forse in futuro le cose potrebbero cambiare.

La rosa della vendetta, come vederlo in diretta streaming

Si arriva così alle battute finale della puntata del 10 novembre 2024 de La rosa della vendetta e le anticipazioni rivelano che Gulcemal, con un biglietto chiederà a Zafer di raggiungerlo su una scogliera. Una volta lì le domanderà se gli abbia mai voluto bene e quando lei gli dirà di no si lascerà cadere su una scogliera. Gulcemal si ucciderà davanti gli occhi della madre che da qual momento subirà una radicale trasformazione. Nel frattempo la scena si sposterà avanti di cinque e si scoprirà che Deva ha tenuto un segreto: è al porto con un bambino di circa cinque anni, Cemal, il figlio di Gulcemal. Svelate le anticipazioni La rosa della vendetta non resta che ricordare che è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.