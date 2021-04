La Russa interrompe Draghi, caos in Senato/ Video, Casellati urla: “Dirigo io Aula!”

Durissimo scontro nell’Aula del Senato tra Ignazio La Russa e Maria Elisabetta Alberti Casellati durante le comunicazioni del premier Mario Draghi a Palazzo Madama. Quest’ultimo stava parlando della centralità dello sport nel percorso formativo dei giovani. C’è stato un timido applauso che ha un po’ spiazzato il presidente del Consiglio, che non sapeva se fermarsi o proseguire, nel frattempo si è sentito un commento da parte del senatore di Fratelli d’Italia che la presidente del Senato non ha gradito affatto. «Senatore La Russa, lei è un vicepresidente, quindi la pregherei di tenere… di non…». Non fa in tempo a finire la frase la Casellati che parte un rumoroso applauso nei suoi confronti che unito a questa reprimenda ha fatto sbottare La Russa, il quale ha alzato i toni. Si è intuito un «Ce l’avete fatta» da parte del senatore di Fratelli d’Italia mentre Casellati provava a riportare la calma per consentire al premier Mario Draghi di proseguire.

CAOS IN SENATO, CASELLATI SBOTTA “ORA BASTA!”

Non è chiaro se sia stato lo stesso Ignazio La Russa a proseguire i commenti, ma ad un certo punto la presidente del Senato si è rivolta a qualcuno con toni durissimi: «La invito a star seduto. Non le ho dato la parola, stia seduto. Non le ho dato la parola, stia seduto. Non si permetta, l’aula la dirigo io». Poi Maria Elisabetta Alberti Casellati ha rivolto lo sguardo di nuovo verso il posto in cui era seduto Ignazio La Russa: «Per cortesia, l’aula la dirigo io, basta! Basta! Prego il presidente. Io credo che possa bastare». Imbarazzato e in silenzio durante questo durissimo scontro in Aula, il presidente del Consiglio ha ripreso poi la parola facendo finta di nulla: «Eravamo arrivati allo sport…». Quindi, ha ripreso le sue comunicazioni al Senato.

