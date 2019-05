La scelta di Giulia Cavaglià, chi è?/ Uomini e Donne: Manuel Galiano o Giulio Raselli

SCELTA DI GIULIA CAVAGLIÀ… OGGI A UOMINI E DONNE

È finalmente giunto il momento della scelta di Giulia Cavaglià. Il percorso della tronista a Uomini e Donne inizia molti mesi prima dei suoi colleghi. Ricordiamo, infatti, che Giulia è stata prima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi che ha scelto Claudia Dionigi. Maria De Filippi le ha allora offerto il trono, dandole la possibilità di mettersi in gioco ancora una volta per trovare l’amore. Oggi Giulia giunge alla fine anche di questo secondo percorso e, si spera, con l’uomo che vuole al suo fianco. Per lei in studio sono rimasti Manuel Galiano e Giulio Raselli, due ragazzi molto diversi tra loro che per tutto il percorso non hanno fatto altro che punzecchiarsi e litigare per lei. Oggi, in diretta, Giulia dirà il nome della sua scelta a Uomini e Donne ma, prima, avrà l’occasione di rivedere il percorso fatto con ognuno dei due.

MANUEL O GIULIO: CHI SCEGLIERÀ GIULIA CAVAGLIÀ?

Dopo la visione nei momenti più belli con Giulio e Manuel, a Uomini e Donne il pubblico assisterà al weekend trascorso in villa dalla tronista con entrambi. A chi dei due Giulia Cavaglià si sarà avvicinata maggiormente nel corso di questa giornata? Solo alla fine della visione del giorno passato in villa, Maria De Filippi inviterà i due corteggiatori a lasciare lo studio. Starà poi a Giulia annunciare chi dei due dovrà rientrare per primo o per secondo per scoprire il suo destino. Ma chi tra Giulio e Manuel potrà essere la scelta della Cavaglià? Giulia preferirà il feeling che sin da subito è riuscita a creare con Manuel o sceglierà la forte attrazione fisica esistente con Giulio?

