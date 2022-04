La scogliera dei misteri, location della serie tv/ Dov’è stata girata? Riprese con vista Oceano Atlantico

La nuova fiction La Scogliera dei Misteri, in onda su Raiuno, è ambientata in Francia, esattamente in un paesino della Bretagna. Ed è proprio in questa regione che si sono svolte le riprese delle puntate della serie tv. La location è Morbihan, un dipartimento della regione della Bretagna con vista Oceano Atlantico. Scorci meravigliosi che spiccano in diverse scene de La scogliera dei misteri.

Nella serie tv vediamo anche le immagini e le riprese girate nella graziosa cittadina di Vannes, che fa da sfondo ai protagonisti della fiction. A interpretare il ruolo della protagonista, a proposito, sarà Lola Bremond, che indossa i panni di Garanca Thenault. Nel cast troviamo anche Gabrielle Lazure, Nick Marbot, Pierre-Yves Bon, Manuel Gelin, Vincent Winterhalter e Jerome Anger.

La Scogliera dei misteri, location della fiction: il meraviglioso golfo del Morbihan

Tornando alla location de La Scogliera dei Misteri, possiamo affermare con ragionevole certezza che abbiamo a che fare con luoghi davvero suggestivi, in grado di stimolare la fantasia di qualsiasi viaggiatore. Se la parte costiera è caratterizzata da splendide località balneari e riserve naturali, l’entroterra mantiene intatto un fascino medievale e pittoresco.

C’è soprattutto il golfo del Morbihan ad attirare l’attenzione dei telespettatori, una baia meravigliosa che è anche un habitat perfetto per ogni genere di vita marina. Non a caso, questo tratto di mare è stato dichiarato parco naturale regionale. Difficile non restare incantanti dalla fotografia pazzesca di questa nuova serie tv. La location è da promuovere a pieni voti.

