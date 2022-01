La Sposa, anticipazioni 23 gennaio 2022/ Maria, una terribile notizia la attende

Anticipazioni La Sposa seconda puntata 23 gennaio 2022

Torna questa sera, domenica 23 gennaio, la serie tv La Sposa, la mini fiction con Serena Rossi protagonista. Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che assisteremo ad una serie di importanti colpi di scena, legati innanzitutto alle vicende e alla vita della protagonista, Maria, sempre più alle prese con nuovi ostacoli sentimentali ma anche con un drammatico episodio che cambierà per sempre la sua vita.

Gli accertamenti sul cadavere ritrovato in fondo alla scarpata, intanto, rivelano che il corpo è di Giorgia, la prima moglie di Italo. L’autopsia sul corpo della donna scagionerà l’uomo dalla inquietante accusa di omicidio, anche se Italo andrà in depressione, arrivando a lasciare il casale. Maria, quindi, si ritroverà a gestire tutto da sola, fintano non riceverà una chiamata da parte dei parenti in Calabria, che la inviteranno a tornare al paese di origine per assistere il fratello, in grave pericolo di vita.

La Sposa la tram di oggi: Italo lascia andare Maria

A La Sposa Italo si rende conto di non poter rendere felice Maria, così decide di lasciarla andare e le chiede di non tornare mai più. Appena tornata in Calabria, Maria ritroverà il suo primo grande amore, Antonio, che le spiega come sia cambiata la sua vita negli ultimi anni e come si sia stabilizzato dal punto di vista lavorativo. Le anticipazioni de La Sposa rivelano che Antonio è ancora innamorato della protagonista, che però continua a pensare ad Italo, che si presenterà nuovamente di lei per portarla al Nord. Così la coppia riprenderà in mano la propria relazione e dopo un felice periodo di stabilità, Maria scoprirà di essere in dolce attesa. Una notizia che inevitabilmente porterà tanta gioia nella nuova vita della coppia.

La Sposa seconda puntata: quiete illusoria per Maria?

La notizia della dolce attesa ha riportato grande gioia e felicità nella vita di Maria e Italo. Sembra ci siano finalmente le condizioni per guardare al futuro con grande ottimismo per la coppia, ora che entrambi hanno trovato il giusto equilibrio ed una inattesa serenità. Se per Maria, soprattutto, i colpi di scena non sono mancati, lo stesso si può dire per gli altri personaggi. Stando alle anticipazioni, infatti, la calma apparente ritrovata dai personaggi protagonisti è destinata a dissolversi molto presto. Accadrà qualcosa di grave alla fine della seconda puntata de La Sposa? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Raiuno e guardare i due episodi in programma. Appuntamento fissato per questa sera, domenica 23 gennaio, a partire dalle ore 21.25 circa.



