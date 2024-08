Tra il dramma e la guerra, il film La storia del dottor Wassell è un classico del 1944 e va in onda oggi 16 agosto alle 15,30 su Rete4. La regia è di Cecil B. De Mille, mentre il cast comprende: Gary Cooper, Laraine Day, Dennis O’Keefe e Signe Asso. Le musiche sono state scritte da Victor Young, grande compositore statunitense, famoso per aver vinto l’Oscar per la colonna sonora di Il giro del mondo in 80 giorni.

La storia del dottor Wassell: la trama del film

La trama de La storia del dottor Wassell si svolge nello Stato dell’Arkansas dove vive il giovane medico, uomo amato e stimato da tutti grazie alle sue straordinarie doti. Un giorno, casualmente, incontra una giovane che lavora per la Croce Rossa e rimane colpito dai suoi occhi. Il giovane, innamoratosi di Madeline, decide di lasciare il suo ruolo di medico condotto e di partire con lei per la Cina dove gestisce abilmente la lotta contro una brutta epidemia che miete molte vittime. Grazie all’aiuto di Madeline e alle sue ricerche, il dottor Wassell, scopre il batterio che è causa dell’infezione, ma purtroppo, subito dopo scopre che è stato preceduto da un altro medico.

Deluso, il dottor Wassell lascia la Cina e si arruola nella Marina Militare, ma la sua nave viene assalita dai Giapponesi. Con grande determinazione, il dottore si prodiga per soccorrere tutti i feriti e per trasportarli all’ospedale di Giava. Purtroppo anche i giapponesi sbarcano nello stesso luogo e spetta ancora una volta al dottore a gestire la situazione. Il dottor Wassell trasporta i feriti su una nave ospedale e rincontra Madeline, mentre per i suoi meriti viene decorato con tutti gli onori.

Un western dal ‘sapore’ patriottico: tutte le curiosità su La storia del dottor Wassell

Il film La storia del dottor Wassell viene accolto positivamente dal pubblico, mentre la critica lo stronca, in quanto considerato troppo plateale e a tratti esagerato e a causa degli effetti fin troppo speciali, per i più, può essere considerato come un western dalla natura patriottica. Gary Cooper è stato uno dei più grandi attori americani, ed è annoverato all’11 posto come migliore star della storia del cinema. L’attore è stato vincitore di tre Oscar, Il Sergente York, Mezzogiorno di Fuoco, mentre nel 1961 viene insignito dell’Oscar onorario.

